|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|304
|BTCUSD
|233
|EURAUD
|219
|AUDCAD
|142
|GBPCHF
|83
|AUDUSD
|66
|EURCAD
|55
|GBPUSD
|47
|ETHUSD
|22
|AUDCHF
|4
|EURUSD
|2
|EURCHF
|2
|NZDCAD
|2
|GBPNZD
|1
|XAUUSD
|1
|AUDNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|137
|BTCUSD
|-90
|EURAUD
|16
|AUDCAD
|102
|GBPCHF
|-34
|AUDUSD
|-192
|EURCAD
|-17
|GBPUSD
|-10
|ETHUSD
|-8
|AUDCHF
|-202
|EURUSD
|-58
|EURCHF
|-24
|NZDCAD
|44
|GBPNZD
|212
|XAUUSD
|96
|AUDNZD
|189
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|11K
|BTCUSD
|-165K
|EURAUD
|4.4K
|AUDCAD
|3.4K
|GBPCHF
|88
|AUDUSD
|-688
|EURCAD
|-490
|GBPUSD
|47
|ETHUSD
|-6.8K
|AUDCHF
|-689
|EURUSD
|-217
|EURCHF
|-192
|NZDCAD
|290
|GBPNZD
|1K
|XAUUSD
|1.8K
|AUDNZD
|747
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 1
|
Mtrading-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 8
|
DooPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.20 × 49
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.37 × 38
|
ICMarketsSC-Live27
|0.54 × 231
|
ICMarketsSC-Live08
|0.62 × 1507
|
TOPFX-Live Server
|0.63 × 83
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.65 × 140
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.74 × 338
|
ICMarkets-Live16
|0.97 × 141
|
ICMarketsSC-Live24
|0.98 × 18653
|
Exness-Real9
|1.03 × 67
|
ICMarketsSC-Live06
|1.06 × 2566
|
FusionMarkets-Live
|1.07 × 174
|
ICMarketsSC-Live15
|1.09 × 123
|
ICMarketsEU-Live17
|1.12 × 43
|
ICMarketsSC-Live25
|1.13 × 2037
Luna AI EA started in October 2023 (on an older account).
Running high risk (lotsizeStep=45) on these pairs: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF and AUDCAD
Aiming to grow account very fast, and accepting high drawdowns (up to 60-70% possible)
EA is for sale here:
MT4 -> https://www.mql5.com/en/market/product/101970
MT5 -> https://www.mql5.com/en/market/product/101974
Best broker: https://shorturl.at/uEH12
Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY
Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279
