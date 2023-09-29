SinyallerBölümler
Luna 100 to 1M
Profalgo Limited

Luna 100 to 1M

Profalgo Limited
0 inceleme
Güvenilirlik
153 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 15%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 184
Kârla kapanan işlemler:
962 (81.25%)
Zararla kapanan işlemler:
222 (18.75%)
En iyi işlem:
186.14 EUR
En kötü işlem:
-152.76 EUR
Brüt kâr:
1 489.26 EUR (546 807 pips)
Brüt zarar:
-1 348.99 EUR (699 370 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
75 (71.63 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
186.14 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
20.94%
Maks. mevduat yükü:
83.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.91
Alış işlemleri:
530 (44.76%)
Satış işlemleri:
654 (55.24%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.12 EUR
Ortalama kâr:
1.55 EUR
Ortalama zarar:
-6.08 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-11.34 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-153.29 EUR (3)
Aylık büyüme:
13.87%
Yıllık tahmin:
170.38%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
137.25 EUR
Maksimum:
153.60 EUR (42.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
69.28% (124.57 EUR)
Varlığa göre:
39.65% (68.96 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 304
BTCUSD 233
EURAUD 219
AUDCAD 142
GBPCHF 83
AUDUSD 66
EURCAD 55
GBPUSD 47
ETHUSD 22
AUDCHF 4
EURUSD 2
EURCHF 2
NZDCAD 2
GBPNZD 1
XAUUSD 1
AUDNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 137
BTCUSD -90
EURAUD 16
AUDCAD 102
GBPCHF -34
AUDUSD -192
EURCAD -17
GBPUSD -10
ETHUSD -8
AUDCHF -202
EURUSD -58
EURCHF -24
NZDCAD 44
GBPNZD 212
XAUUSD 96
AUDNZD 189
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD 11K
BTCUSD -165K
EURAUD 4.4K
AUDCAD 3.4K
GBPCHF 88
AUDUSD -688
EURCAD -490
GBPUSD 47
ETHUSD -6.8K
AUDCHF -689
EURUSD -217
EURCHF -192
NZDCAD 290
GBPNZD 1K
XAUUSD 1.8K
AUDNZD 747
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +186.14 EUR
En kötü işlem: -153 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +71.63 EUR
Maksimum ardışık zarar: -11.34 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 1
Mtrading-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 8
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live4
0.20 × 49
VantageFXInternational-Live 6
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.37 × 38
ICMarketsSC-Live27
0.54 × 231
ICMarketsSC-Live08
0.62 × 1507
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.65 × 140
TMGM.TradeMax-Live2
0.74 × 338
ICMarkets-Live16
0.97 × 141
ICMarketsSC-Live24
0.98 × 18653
Exness-Real9
1.03 × 67
ICMarketsSC-Live06
1.06 × 2566
FusionMarkets-Live
1.07 × 174
ICMarketsSC-Live15
1.09 × 123
ICMarketsEU-Live17
1.12 × 43
ICMarketsSC-Live25
1.13 × 2037
Luna AI EA started in October 2023 (on an older account).


Running high risk (lotsizeStep=45) on these pairs: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF and AUDCAD


Aiming to grow account very fast, and accepting high drawdowns (up to 60-70% possible)


EA is for sale here: 

MT4 -> https://www.mql5.com/en/market/product/101970

MT5 -> https://www.mql5.com/en/market/product/101974


İnceleme yok
2025.08.20 23:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 1036 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 23:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.24 21:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.24 06:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.10 23:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 845 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 23:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.11 08:43
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 23:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.02 02:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.14 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.14 02:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.24 03:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 705 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.06 23:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.09.05 22:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.31 16:37
A large drawdown may occur on the account again
2024.07.25 12:07
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.29 22:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.29 04:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.01 11:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Kopyala

