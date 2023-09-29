SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Luna 100 to 1M
Profalgo Limited

Luna 100 to 1M

Profalgo Limited
0 avis
Fiabilité
153 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 15%
ICMarketsSC-Live24
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 184
Bénéfice trades:
962 (81.25%)
Perte trades:
222 (18.75%)
Meilleure transaction:
186.14 EUR
Pire transaction:
-152.76 EUR
Bénéfice brut:
1 489.26 EUR (546 807 pips)
Perte brute:
-1 348.99 EUR (699 370 pips)
Gains consécutifs maximales:
75 (71.63 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
186.14 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
20.94%
Charge de dépôt maximale:
83.21%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.91
Longs trades:
530 (44.76%)
Courts trades:
654 (55.24%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.12 EUR
Bénéfice moyen:
1.55 EUR
Perte moyenne:
-6.08 EUR
Pertes consécutives maximales:
10 (-11.34 EUR)
Perte consécutive maximale:
-153.29 EUR (3)
Croissance mensuelle:
15.01%
Prévision annuelle:
182.13%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
137.25 EUR
Maximal:
153.60 EUR (42.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
69.28% (124.57 EUR)
Par fonds propres:
39.65% (68.96 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 304
BTCUSD 233
EURAUD 219
AUDCAD 142
GBPCHF 83
AUDUSD 66
EURCAD 55
GBPUSD 47
ETHUSD 22
AUDCHF 4
EURUSD 2
EURCHF 2
NZDCAD 2
GBPNZD 1
XAUUSD 1
AUDNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 137
BTCUSD -90
EURAUD 16
AUDCAD 102
GBPCHF -34
AUDUSD -192
EURCAD -17
GBPUSD -10
ETHUSD -8
AUDCHF -202
EURUSD -58
EURCHF -24
NZDCAD 44
GBPNZD 212
XAUUSD 96
AUDNZD 189
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD 11K
BTCUSD -165K
EURAUD 4.4K
AUDCAD 3.4K
GBPCHF 88
AUDUSD -688
EURCAD -490
GBPUSD 47
ETHUSD -6.8K
AUDCHF -689
EURUSD -217
EURCHF -192
NZDCAD 290
GBPNZD 1K
XAUUSD 1.8K
AUDNZD 747
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +186.14 EUR
Pire transaction: -153 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +71.63 EUR
Perte consécutive maximale: -11.34 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 1
Mtrading-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 8
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live4
0.20 × 49
VantageFXInternational-Live 6
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.37 × 38
ICMarketsSC-Live27
0.54 × 231
ICMarketsSC-Live08
0.62 × 1507
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.65 × 140
TMGM.TradeMax-Live2
0.74 × 338
ICMarkets-Live16
0.97 × 141
ICMarketsSC-Live24
0.98 × 18653
Exness-Real9
1.03 × 67
ICMarketsSC-Live06
1.06 × 2566
FusionMarkets-Live
1.07 × 174
ICMarketsSC-Live15
1.09 × 123
ICMarketsEU-Live17
1.12 × 43
ICMarketsSC-Live25
1.13 × 2037
191 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Luna AI EA started in October 2023 (on an older account).


Running high risk (lotsizeStep=45) on these pairs: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF and AUDCAD


Aiming to grow account very fast, and accepting high drawdowns (up to 60-70% possible)


EA is for sale here: 

MT4 -> https://www.mql5.com/en/market/product/101970

MT5 -> https://www.mql5.com/en/market/product/101974


Best broker: https://shorturl.at/uEH12 

Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY 

Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279




Aucun avis
2025.08.20 23:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 1036 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 23:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.24 21:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.24 06:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.10 23:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 845 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 23:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.11 08:43
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 23:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.02 02:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.14 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.14 02:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.24 03:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 705 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.06 23:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.09.05 22:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.31 16:37
A large drawdown may occur on the account again
2024.07.25 12:07
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.29 22:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.29 04:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.01 11:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Luna 100 to 1M
30 USD par mois
15%
0
0
USD
122
EUR
153
97%
1 184
81%
21%
1.10
0.12
EUR
69%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.