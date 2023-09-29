- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|304
|BTCUSD
|233
|EURAUD
|219
|AUDCAD
|142
|GBPCHF
|83
|AUDUSD
|66
|EURCAD
|55
|GBPUSD
|47
|ETHUSD
|22
|AUDCHF
|4
|EURUSD
|2
|EURCHF
|2
|NZDCAD
|2
|GBPNZD
|1
|XAUUSD
|1
|AUDNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPAUD
|137
|BTCUSD
|-90
|EURAUD
|16
|AUDCAD
|102
|GBPCHF
|-34
|AUDUSD
|-192
|EURCAD
|-17
|GBPUSD
|-10
|ETHUSD
|-8
|AUDCHF
|-202
|EURUSD
|-58
|EURCHF
|-24
|NZDCAD
|44
|GBPNZD
|212
|XAUUSD
|96
|AUDNZD
|189
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPAUD
|11K
|BTCUSD
|-165K
|EURAUD
|4.4K
|AUDCAD
|3.4K
|GBPCHF
|88
|AUDUSD
|-688
|EURCAD
|-490
|GBPUSD
|47
|ETHUSD
|-6.8K
|AUDCHF
|-689
|EURUSD
|-217
|EURCHF
|-192
|NZDCAD
|290
|GBPNZD
|1K
|XAUUSD
|1.8K
|AUDNZD
|747
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 1
|
Mtrading-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 8
|
DooPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.20 × 49
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.37 × 38
|
ICMarketsSC-Live27
|0.54 × 231
|
ICMarketsSC-Live08
|0.62 × 1507
|
TOPFX-Live Server
|0.63 × 83
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.65 × 140
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.74 × 338
|
ICMarkets-Live16
|0.97 × 141
|
ICMarketsSC-Live24
|0.98 × 18653
|
Exness-Real9
|1.03 × 67
|
ICMarketsSC-Live06
|1.06 × 2566
|
FusionMarkets-Live
|1.07 × 174
|
ICMarketsSC-Live15
|1.09 × 123
|
ICMarketsEU-Live17
|1.12 × 43
|
ICMarketsSC-Live25
|1.13 × 2037
Luna AI EA started in October 2023 (on an older account).
Running high risk (lotsizeStep=45) on these pairs: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF and AUDCAD
Aiming to grow account very fast, and accepting high drawdowns (up to 60-70% possible)
EA is for sale here:
MT4 -> https://www.mql5.com/en/market/product/101970
MT5 -> https://www.mql5.com/en/market/product/101974
Best broker: https://shorturl.at/uEH12
Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY
Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279
