Profalgo Limited

Luna 100 to 1M

Profalgo Limited
0 recensioni
Affidabilità
153 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 15%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 184
Profit Trade:
962 (81.25%)
Loss Trade:
222 (18.75%)
Best Trade:
186.14 EUR
Worst Trade:
-152.76 EUR
Profitto lordo:
1 489.26 EUR (546 807 pips)
Perdita lorda:
-1 348.99 EUR (699 370 pips)
Vincite massime consecutive:
75 (71.63 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
186.14 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
20.94%
Massimo carico di deposito:
83.21%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.91
Long Trade:
530 (44.76%)
Short Trade:
654 (55.24%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.12 EUR
Profitto medio:
1.55 EUR
Perdita media:
-6.08 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-11.34 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-153.29 EUR (3)
Crescita mensile:
13.87%
Previsione annuale:
170.38%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
137.25 EUR
Massimale:
153.60 EUR (42.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.28% (124.57 EUR)
Per equità:
39.65% (68.96 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 304
BTCUSD 233
EURAUD 219
AUDCAD 142
GBPCHF 83
AUDUSD 66
EURCAD 55
GBPUSD 47
ETHUSD 22
AUDCHF 4
EURUSD 2
EURCHF 2
NZDCAD 2
GBPNZD 1
XAUUSD 1
AUDNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 137
BTCUSD -90
EURAUD 16
AUDCAD 102
GBPCHF -34
AUDUSD -192
EURCAD -17
GBPUSD -10
ETHUSD -8
AUDCHF -202
EURUSD -58
EURCHF -24
NZDCAD 44
GBPNZD 212
XAUUSD 96
AUDNZD 189
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD 11K
BTCUSD -165K
EURAUD 4.4K
AUDCAD 3.4K
GBPCHF 88
AUDUSD -688
EURCAD -490
GBPUSD 47
ETHUSD -6.8K
AUDCHF -689
EURUSD -217
EURCHF -192
NZDCAD 290
GBPNZD 1K
XAUUSD 1.8K
AUDNZD 747
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +186.14 EUR
Worst Trade: -153 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +71.63 EUR
Massima perdita consecutiva: -11.34 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 1
Mtrading-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 8
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live4
0.20 × 49
VantageFXInternational-Live 6
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.37 × 38
ICMarketsSC-Live27
0.54 × 231
ICMarketsSC-Live08
0.62 × 1507
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.65 × 140
TMGM.TradeMax-Live2
0.74 × 338
ICMarkets-Live16
0.97 × 141
ICMarketsSC-Live24
0.98 × 18653
Exness-Real9
1.03 × 67
ICMarketsSC-Live06
1.06 × 2566
FusionMarkets-Live
1.07 × 174
ICMarketsSC-Live15
1.09 × 123
ICMarketsEU-Live17
1.12 × 43
ICMarketsSC-Live25
1.13 × 2037
191 più
Luna AI EA started in October 2023 (on an older account).


Running high risk (lotsizeStep=45) on these pairs: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF and AUDCAD


Aiming to grow account very fast, and accepting high drawdowns (up to 60-70% possible)


EA is for sale here: 

MT4 -> https://www.mql5.com/en/market/product/101970

MT5 -> https://www.mql5.com/en/market/product/101974


Best broker: https://shorturl.at/uEH12 

Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY 

Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279




Non ci sono recensioni
2025.08.20 23:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 1036 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 23:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.24 21:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.24 06:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.10 23:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 845 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 23:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.11 08:43
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 23:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.02 02:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.14 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.14 02:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.24 03:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 705 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.06 23:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.09.05 22:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.31 16:37
A large drawdown may occur on the account again
2024.07.25 12:07
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.29 22:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.29 04:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.01 11:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
