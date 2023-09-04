- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 525
Kârla kapanan işlemler:
1 983 (78.53%)
Zararla kapanan işlemler:
542 (21.47%)
En iyi işlem:
63.68 USD
En kötü işlem:
-124.67 USD
Brüt kâr:
4 403.74 USD (249 931 pips)
Brüt zarar:
-2 141.52 USD (128 039 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (30.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
102.69 USD (30)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
99.62%
Maks. mevduat yükü:
11.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.73
Alış işlemleri:
1 162 (46.02%)
Satış işlemleri:
1 363 (53.98%)
Kâr faktörü:
2.06
Beklenen getiri:
0.90 USD
Ortalama kâr:
2.22 USD
Ortalama zarar:
-3.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-590.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-590.46 USD (16)
Aylık büyüme:
2.70%
Yıllık tahmin:
33.17%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
606.50 USD (18.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.99% (606.50 USD)
Varlığa göre:
86.17% (3 505.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2525
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|2.3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|122K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +63.68 USD
En kötü işlem: -125 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +30.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -590.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 4
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.17 × 41
|
Tickmill-Live04
|0.24 × 17
|
Tickmill-Live09
|0.24 × 72
|
FusionMarkets-Live
|0.38 × 21
|
Tickmill-Live08
|0.39 × 28
|
Axi-US07-Live
|0.40 × 5
|
Tickmill-Live10
|0.48 × 249
|
XMGlobal-Real 41
|0.50 × 10
Based on entering trade and getting out at the shortest possible time.
İnceleme yok