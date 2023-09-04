SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Aim4Gold
Thien Fung Sian

Aim4Gold

Thien Fung Sian
0 inceleme
Güvenilirlik
108 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 119%
Tickmill-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 525
Kârla kapanan işlemler:
1 983 (78.53%)
Zararla kapanan işlemler:
542 (21.47%)
En iyi işlem:
63.68 USD
En kötü işlem:
-124.67 USD
Brüt kâr:
4 403.74 USD (249 931 pips)
Brüt zarar:
-2 141.52 USD (128 039 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (30.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
102.69 USD (30)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
99.62%
Maks. mevduat yükü:
11.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.73
Alış işlemleri:
1 162 (46.02%)
Satış işlemleri:
1 363 (53.98%)
Kâr faktörü:
2.06
Beklenen getiri:
0.90 USD
Ortalama kâr:
2.22 USD
Ortalama zarar:
-3.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-590.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-590.46 USD (16)
Aylık büyüme:
2.70%
Yıllık tahmin:
33.17%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
606.50 USD (18.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.99% (606.50 USD)
Varlığa göre:
86.17% (3 505.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 2525
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 2.3K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 122K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +63.68 USD
En kötü işlem: -125 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +30.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -590.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 1
RoboForex-Pro-6
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
BroctagonPrimeMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 4
FBS-Real-10
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.17 × 41
Tickmill-Live04
0.24 × 17
Tickmill-Live09
0.24 × 72
FusionMarkets-Live
0.38 × 21
Tickmill-Live08
0.39 × 28
Axi-US07-Live
0.40 × 5
Tickmill-Live10
0.48 × 249
XMGlobal-Real 41
0.50 × 10
96 daha fazla...
2025.09.16 10:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 13:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 15:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.03 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 20:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.24 12:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 10:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 09:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 07:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 00:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.21 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.21 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.21 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.21 04:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
