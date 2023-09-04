SegnaliSezioni
Thien Fung Sian

Aim4Gold

Thien Fung Sian
0 recensioni
Affidabilità
108 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 119%
Tickmill-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 525
Profit Trade:
1 983 (78.53%)
Loss Trade:
542 (21.47%)
Best Trade:
63.68 USD
Worst Trade:
-124.67 USD
Profitto lordo:
4 403.74 USD (249 931 pips)
Perdita lorda:
-2 141.52 USD (128 039 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (30.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
102.69 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
99.62%
Massimo carico di deposito:
11.03%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.73
Long Trade:
1 162 (46.02%)
Short Trade:
1 363 (53.98%)
Fattore di profitto:
2.06
Profitto previsto:
0.90 USD
Profitto medio:
2.22 USD
Perdita media:
-3.95 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-590.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-590.46 USD (16)
Crescita mensile:
2.70%
Previsione annuale:
33.17%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
606.50 USD (18.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.99% (606.50 USD)
Per equità:
86.17% (3 505.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2525
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 2.3K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 122K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +63.68 USD
Worst Trade: -125 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +30.15 USD
Massima perdita consecutiva: -590.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 1
RoboForex-Pro-6
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
BroctagonPrimeMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 4
FBS-Real-10
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.17 × 41
Tickmill-Live04
0.24 × 17
Tickmill-Live09
0.24 × 72
FusionMarkets-Live
0.38 × 21
Tickmill-Live08
0.39 × 28
Axi-US07-Live
0.40 × 5
Tickmill-Live10
0.48 × 249
XMGlobal-Real 41
0.50 × 10
96 più
Non ci sono recensioni
2025.09.16 10:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 13:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 15:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.03 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 20:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.24 12:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 10:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 09:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 07:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 00:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.21 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.21 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.21 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.21 04:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
