Trade:
2 525
Profit Trade:
1 983 (78.53%)
Loss Trade:
542 (21.47%)
Best Trade:
63.68 USD
Worst Trade:
-124.67 USD
Profitto lordo:
4 403.74 USD (249 931 pips)
Perdita lorda:
-2 141.52 USD (128 039 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (30.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
102.69 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
99.62%
Massimo carico di deposito:
11.03%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.73
Long Trade:
1 162 (46.02%)
Short Trade:
1 363 (53.98%)
Fattore di profitto:
2.06
Profitto previsto:
0.90 USD
Profitto medio:
2.22 USD
Perdita media:
-3.95 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-590.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-590.46 USD (16)
Crescita mensile:
2.70%
Previsione annuale:
33.17%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
606.50 USD (18.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.99% (606.50 USD)
Per equità:
86.17% (3 505.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2525
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|2.3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|122K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +63.68 USD
Worst Trade: -125 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +30.15 USD
Massima perdita consecutiva: -590.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 4
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.17 × 41
|
Tickmill-Live04
|0.24 × 17
|
Tickmill-Live09
|0.24 × 72
|
FusionMarkets-Live
|0.38 × 21
|
Tickmill-Live08
|0.39 × 28
|
Axi-US07-Live
|0.40 × 5
|
Tickmill-Live10
|0.48 × 249
|
XMGlobal-Real 41
|0.50 × 10
Based on entering trade and getting out at the shortest possible time.
