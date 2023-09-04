当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。
- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 727
盈利交易:
2 168 (79.50%)
亏损交易:
559 (20.50%)
最好交易:
63.68 USD
最差交易:
-124.67 USD
毛利:
4 716.21 USD (279 193 pips)
毛利亏损:
-2 218.81 USD (135 838 pips)
最大连续赢利:
52 (144.97 USD)
最大连续盈利:
144.97 USD (52)
夏普比率:
0.13
交易活动:
99.62%
最大入金加载:
15.54%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 天
采收率:
4.12
长期交易:
1 225 (44.92%)
短期交易:
1 502 (55.08%)
利润因子:
2.13
预期回报:
0.92 USD
平均利润:
2.18 USD
平均损失:
-3.97 USD
最大连续失误:
16 (-590.46 USD)
最大连续亏损:
-590.46 USD (16)
每月增长:
0.45%
年度预测:
5.51%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
606.50 USD (18.99%)
相对跌幅:
结余:
18.99% (606.50 USD)
净值:
89.28% (3 753.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2727
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|2.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|153K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +63.68 USD
最差交易: -125 USD
最大连续赢利: 52
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +144.97 USD
最大连续亏损: -590.46 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 4
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.17 × 41
|
Tickmill-Live04
|0.24 × 17
|
Tickmill-Live09
|0.24 × 72
|
FusionMarkets-Live
|0.38 × 21
|
Tickmill-Live08
|0.39 × 28
|
Axi-US07-Live
|0.40 × 5
|
Tickmill-Live10
|0.48 × 249
|
XMGlobal-Real 41
|0.50 × 10
Based on entering trade and getting out at the shortest possible time.
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