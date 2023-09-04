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Thien Fung Sian

Aim4Gold

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可靠性
154
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增长自 2023 132%
Tickmill-Live10
1:500

当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。

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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 727
盈利交易:
2 168 (79.50%)
亏损交易:
559 (20.50%)
最好交易:
63.68 USD
最差交易:
-124.67 USD
毛利:
4 716.21 USD (279 193 pips)
毛利亏损:
-2 218.81 USD (135 838 pips)
最大连续赢利:
52 (144.97 USD)
最大连续盈利:
144.97 USD (52)
夏普比率:
0.13
交易活动:
99.62%
最大入金加载:
15.54%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 天
采收率:
4.12
长期交易:
1 225 (44.92%)
短期交易:
1 502 (55.08%)
利润因子:
2.13
预期回报:
0.92 USD
平均利润:
2.18 USD
平均损失:
-3.97 USD
最大连续失误:
16 (-590.46 USD)
最大连续亏损:
-590.46 USD (16)
每月增长:
0.45%
年度预测:
5.51%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
606.50 USD (18.99%)
相对跌幅:
结余:
18.99% (606.50 USD)
净值:
89.28% (3 753.32 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 2727
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 2.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 153K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +63.68 USD
最差交易: -125 USD
最大连续赢利: 52
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +144.97 USD
最大连续亏损: -590.46 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 1
RoboForex-Pro-6
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
BroctagonPrimeMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 4
FBS-Real-10
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.17 × 41
Tickmill-Live04
0.24 × 17
Tickmill-Live09
0.24 × 72
FusionMarkets-Live
0.38 × 21
Tickmill-Live08
0.39 × 28
Axi-US07-Live
0.40 × 5
Tickmill-Live10
0.48 × 249
XMGlobal-Real 41
0.50 × 10
96 更多...
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Based on entering trade and getting out at the shortest possible time.
没有评论
2026.06.05 16:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.15 07:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.06 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.13 08:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.10 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.23 01:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.25 22:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 10:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 13:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 15:43
A large drawdown may occur on the account again
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