Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.
- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 725
Прибыльных трейдов:
2 166 (79.48%)
Убыточных трейдов:
559 (20.51%)
Лучший трейд:
63.68 USD
Худший трейд:
-124.67 USD
Общая прибыль:
4 714.41 USD (279 009 pips)
Общий убыток:
-2 218.81 USD (135 838 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (144.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
144.97 USD (52)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
99.62%
Макс. загрузка депозита:
15.54%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.11
Длинных трейдов:
1 225 (44.95%)
Коротких трейдов:
1 500 (55.05%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
0.92 USD
Средняя прибыль:
2.18 USD
Средний убыток:
-3.97 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-590.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-590.46 USD (16)
Прирост в месяц:
0.41%
Годовой прогноз:
5.01%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
606.50 USD (18.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.99% (606.50 USD)
По эквити:
89.28% (3 753.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2725
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|2.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|152K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +63.68 USD
Худший трейд: -125 USD
Макс. серия выигрышей: 52
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +144.97 USD
Макс. убыток в серии: -590.46 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 4
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.17 × 41
|
Tickmill-Live04
|0.24 × 17
|
Tickmill-Live09
|0.24 × 72
|
FusionMarkets-Live
|0.38 × 21
|
Tickmill-Live08
|0.39 × 28
|
Axi-US07-Live
|0.40 × 5
|
Tickmill-Live10
|0.48 × 249
|
XMGlobal-Real 41
|0.50 × 10
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