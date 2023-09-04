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Thien Fung Sian

Aim4Gold

Thien Fung Sian
Thien Fung Sian

Thien Fung Sian

1 тема 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
154 недели
0 / 0 USD
прирост с 2023 132%
Tickmill-Live10
1:500

Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 725
Прибыльных трейдов:
2 166 (79.48%)
Убыточных трейдов:
559 (20.51%)
Лучший трейд:
63.68 USD
Худший трейд:
-124.67 USD
Общая прибыль:
4 714.41 USD (279 009 pips)
Общий убыток:
-2 218.81 USD (135 838 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (144.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
144.97 USD (52)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
99.62%
Макс. загрузка депозита:
15.54%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.11
Длинных трейдов:
1 225 (44.95%)
Коротких трейдов:
1 500 (55.05%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
0.92 USD
Средняя прибыль:
2.18 USD
Средний убыток:
-3.97 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-590.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-590.46 USD (16)
Прирост в месяц:
0.41%
Годовой прогноз:
5.01%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
606.50 USD (18.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.99% (606.50 USD)
По эквити:
89.28% (3 753.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 2725
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 2.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 152K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +63.68 USD
Худший трейд: -125 USD
Макс. серия выигрышей: 52
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +144.97 USD
Макс. убыток в серии: -590.46 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 1
RoboForex-Pro-6
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
BroctagonPrimeMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 4
FBS-Real-10
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.17 × 41
Tickmill-Live04
0.24 × 17
Tickmill-Live09
0.24 × 72
FusionMarkets-Live
0.38 × 21
Tickmill-Live08
0.39 × 28
Axi-US07-Live
0.40 × 5
Tickmill-Live10
0.48 × 249
XMGlobal-Real 41
0.50 × 10
еще 96...
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Based on entering trade and getting out at the shortest possible time.
Нет отзывов
2026.06.05 16:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.15 07:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.06 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.13 08:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.10 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.23 01:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.25 22:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.19 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 10:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 13:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 15:43
A large drawdown may occur on the account again
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