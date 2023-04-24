SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / RenataTraderRUB
Renata Mamedova

RenataTraderRUB

Renata Mamedova
0 inceleme
135 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 -41%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
436
Kârla kapanan işlemler:
314 (72.01%)
Zararla kapanan işlemler:
122 (27.98%)
En iyi işlem:
14 127.54 RUB
En kötü işlem:
-21 229.10 RUB
Brüt kâr:
607 687.38 RUB (218 692 pips)
Brüt zarar:
-689 858.42 RUB (590 019 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
83 (111 634.71 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
138 580.84 RUB (38)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
97.20%
Maks. mevduat yükü:
112.31%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
-0.16
Alış işlemleri:
154 (35.32%)
Satış işlemleri:
282 (64.68%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-188.47 RUB
Ortalama kâr:
1 935.31 RUB
Ortalama zarar:
-5 654.58 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
41 (-384 721.40 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-384 721.40 RUB (41)
Aylık büyüme:
-15.50%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
16%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
151 759.39 RUB
Maksimum:
525 182.95 RUB (75.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.91% (477 002.09 RUB)
Varlığa göre:
71.69% (171 053.87 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURNZDrfd 369
GBPUSDrfd 10
EURCADrfd 9
GBPCHFrfd 8
USDCHFrfd 8
EURCHFrfd 7
EURUSDrfd 6
EURJPYrfd 6
GBPCADrfd 6
AUDCHFrfd 4
USDJPYrfd 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURNZDrfd -5.0K
GBPUSDrfd 428
EURCADrfd 355
GBPCHFrfd 250
USDCHFrfd 751
EURCHFrfd 114
EURUSDrfd 219
EURJPYrfd 417
GBPCADrfd 180
AUDCHFrfd 505
USDJPYrfd 371
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURNZDrfd -394K
GBPUSDrfd 3.5K
EURCADrfd 2.6K
GBPCHFrfd 818
USDCHFrfd 2.8K
EURCHFrfd 931
EURUSDrfd 2.4K
EURJPYrfd 2.6K
GBPCADrfd 2.1K
AUDCHFrfd 1K
USDJPYrfd 3.8K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14 127.54 RUB
En kötü işlem: -21 229 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 41
Maksimum ardışık kâr: +111 634.71 RUB
Maksimum ardışık zarar: -384 721.40 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Инвестиции в Форекс рискованны. Инвестируйте только те средства, которые вы можете позволить себе потерять.


Для торговли я использую классические подходы, такие как:

Ключевые принципы Линды Рашке, принципы смартмани (набор правил для управления капиталом и риском в торговле), математическую стратегию Боллинджера.



Благодаря вышеперечисленным подходам к торговле я создала индикатор, который позволяет добиться ключевого - понимания рынка и получения прибыли. 



В мой инструментарий входят все доступные валютные пары

Сделки происходят регулярно (ежедневно/еженедельно)


Я не использую стоп лосс, я контролирую предел допустимой маржи, используя безопасную лотность 


В целом, мой подход - это полуавтоматическая торговая стратегия, где оснонвые решения принимает опытный трейдер.


 Рекомендованный минимальный депозит 3000$.


İnceleme yok
