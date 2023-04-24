- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURNZDrfd
|369
|GBPUSDrfd
|10
|EURCADrfd
|9
|GBPCHFrfd
|8
|USDCHFrfd
|8
|EURCHFrfd
|7
|EURUSDrfd
|6
|EURJPYrfd
|6
|GBPCADrfd
|6
|AUDCHFrfd
|4
|USDJPYrfd
|3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURNZDrfd
|-5.0K
|GBPUSDrfd
|428
|EURCADrfd
|355
|GBPCHFrfd
|250
|USDCHFrfd
|751
|EURCHFrfd
|114
|EURUSDrfd
|219
|EURJPYrfd
|417
|GBPCADrfd
|180
|AUDCHFrfd
|505
|USDJPYrfd
|371
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURNZDrfd
|-394K
|GBPUSDrfd
|3.5K
|EURCADrfd
|2.6K
|GBPCHFrfd
|818
|USDCHFrfd
|2.8K
|EURCHFrfd
|931
|EURUSDrfd
|2.4K
|EURJPYrfd
|2.6K
|GBPCADrfd
|2.1K
|AUDCHFrfd
|1K
|USDJPYrfd
|3.8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Инвестиции в Форекс рискованны. Инвестируйте только те средства, которые вы можете позволить себе потерять.
Для торговли я использую классические подходы, такие как:
Ключевые принципы Линды Рашке, принципы смартмани (набор правил для управления капиталом и риском в торговле), математическую стратегию Боллинджера.
Благодаря вышеперечисленным подходам к торговле я создала индикатор, который позволяет добиться ключевого - понимания рынка и получения прибыли.
В мой инструментарий входят все доступные валютные пары
Сделки происходят регулярно (ежедневно/еженедельно)
Я не использую стоп лосс, я контролирую предел допустимой маржи, используя безопасную лотность
В целом, мой подход - это полуавтоматическая торговая стратегия, где оснонвые решения принимает опытный трейдер.
Рекомендованный минимальный депозит 3000$.