- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURNZDrfd
|369
|GBPUSDrfd
|10
|EURCADrfd
|9
|GBPCHFrfd
|8
|USDCHFrfd
|8
|EURCHFrfd
|7
|EURUSDrfd
|6
|EURJPYrfd
|6
|GBPCADrfd
|6
|AUDCHFrfd
|4
|USDJPYrfd
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURNZDrfd
|-5.0K
|GBPUSDrfd
|428
|EURCADrfd
|355
|GBPCHFrfd
|250
|USDCHFrfd
|751
|EURCHFrfd
|114
|EURUSDrfd
|219
|EURJPYrfd
|417
|GBPCADrfd
|180
|AUDCHFrfd
|505
|USDJPYrfd
|371
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURNZDrfd
|-394K
|GBPUSDrfd
|3.5K
|EURCADrfd
|2.6K
|GBPCHFrfd
|818
|USDCHFrfd
|2.8K
|EURCHFrfd
|931
|EURUSDrfd
|2.4K
|EURJPYrfd
|2.6K
|GBPCADrfd
|2.1K
|AUDCHFrfd
|1K
|USDJPYrfd
|3.8K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Инвестиции в Форекс рискованны. Инвестируйте только те средства, которые вы можете позволить себе потерять.
Для торговли я использую классические подходы, такие как:
Ключевые принципы Линды Рашке, принципы смартмани (набор правил для управления капиталом и риском в торговле), математическую стратегию Боллинджера.
Благодаря вышеперечисленным подходам к торговле я создала индикатор, который позволяет добиться ключевого - понимания рынка и получения прибыли.
В мой инструментарий входят все доступные валютные пары
Сделки происходят регулярно (ежедневно/еженедельно)
Я не использую стоп лосс, я контролирую предел допустимой маржи, используя безопасную лотность
В целом, мой подход - это полуавтоматическая торговая стратегия, где оснонвые решения принимает опытный трейдер.
Рекомендованный минимальный депозит 3000$.