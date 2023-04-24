SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / RenataTraderRUB
Renata Mamedova

RenataTraderRUB

Renata Mamedova
0 avis
135 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 -41%
AlfaForexRU-Real
1:40
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
436
Bénéfice trades:
314 (72.01%)
Perte trades:
122 (27.98%)
Meilleure transaction:
14 127.54 RUB
Pire transaction:
-21 229.10 RUB
Bénéfice brut:
607 687.38 RUB (218 692 pips)
Perte brute:
-689 858.42 RUB (590 019 pips)
Gains consécutifs maximales:
83 (111 634.71 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
138 580.84 RUB (38)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Activité de trading:
97.20%
Charge de dépôt maximale:
112.31%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
-0.16
Longs trades:
154 (35.32%)
Courts trades:
282 (64.68%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-188.47 RUB
Bénéfice moyen:
1 935.31 RUB
Perte moyenne:
-5 654.58 RUB
Pertes consécutives maximales:
41 (-384 721.40 RUB)
Perte consécutive maximale:
-384 721.40 RUB (41)
Croissance mensuelle:
-15.50%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
16%
Prélèvement par solde:
Absolu:
151 759.39 RUB
Maximal:
525 182.95 RUB (75.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
75.91% (477 002.09 RUB)
Par fonds propres:
71.69% (171 053.87 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURNZDrfd 369
GBPUSDrfd 10
EURCADrfd 9
GBPCHFrfd 8
USDCHFrfd 8
EURCHFrfd 7
EURUSDrfd 6
EURJPYrfd 6
GBPCADrfd 6
AUDCHFrfd 4
USDJPYrfd 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURNZDrfd -5.0K
GBPUSDrfd 428
EURCADrfd 355
GBPCHFrfd 250
USDCHFrfd 751
EURCHFrfd 114
EURUSDrfd 219
EURJPYrfd 417
GBPCADrfd 180
AUDCHFrfd 505
USDJPYrfd 371
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURNZDrfd -394K
GBPUSDrfd 3.5K
EURCADrfd 2.6K
GBPCHFrfd 818
USDCHFrfd 2.8K
EURCHFrfd 931
EURUSDrfd 2.4K
EURJPYrfd 2.6K
GBPCADrfd 2.1K
AUDCHFrfd 1K
USDJPYrfd 3.8K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14 127.54 RUB
Pire transaction: -21 229 RUB
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 41
Bénéfice consécutif maximal: +111 634.71 RUB
Perte consécutive maximale: -384 721.40 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Инвестиции в Форекс рискованны. Инвестируйте только те средства, которые вы можете позволить себе потерять.


Для торговли я использую классические подходы, такие как:

Ключевые принципы Линды Рашке, принципы смартмани (набор правил для управления капиталом и риском в торговле), математическую стратегию Боллинджера.



Благодаря вышеперечисленным подходам к торговле я создала индикатор, который позволяет добиться ключевого - понимания рынка и получения прибыли. 



В мой инструментарий входят все доступные валютные пары

Сделки происходят регулярно (ежедневно/еженедельно)


Я не использую стоп лосс, я контролирую предел допустимой маржи, используя безопасную лотность 


В целом, мой подход - это полуавтоматическая торговая стратегия, где оснонвые решения принимает опытный трейдер.


 Рекомендованный минимальный депозит 3000$.


Aucun avis
2025.11.27 08:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 05:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.25 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 13:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 12:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 16:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 16:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 23:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.01 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.07 12:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.05 08:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.03 08:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire