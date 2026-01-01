信号 / RenataTraderRUB
很不幸，RenataTraderRUB信号被禁用，且无法使用
提供商已禁用该信号。然而，其他活动信号和提供商的大量数据库仍然供您使用。选择最合适的一个，连接它并使您的程序端自动复制交易。选择新的信号
您可以查证其它信号Renata Mamedova：
或从其他MetaTrader 5 信号选择：
- 成长
- 1 838%
- 订阅者
- 141
- 周
- 58
- 交易
- 1689
- 赢利
- 79%
- 利润因子
- 5.99
- 最大 DD
- 33%
- 成长
- 1 674%
- 订阅者
- 78
- 周
- 220
- 交易
- 5560
- 赢利
- 63%
- 利润因子
- 1.68
- 最大 DD
- 21%
- 成长
- 763%
- 订阅者
- 26
- 周
- 51
- 交易
- 157
- 赢利
- 95%
- 利润因子
- 2.19
- 最大 DD
- 34%
- 成长
- 5 299%
- 订阅者
- 1
- 周
- 245
- 交易
- 1502
- 赢利
- 75%
- 利润因子
- 1.86
- 最大 DD
- 26%
- 成长
- 1 161%
- 订阅者
- 138
- 周
- 36
- 交易
- 779
- 赢利
- 79%
- 利润因子
- 3.88
- 最大 DD
- 21%
- 成长
- 1 364%
- 订阅者
- 33
- 周
- 35
- 交易
- 496
- 赢利
- 75%
- 利润因子
- 3.49
- 最大 DD
- 11%
- 成长
- 570%
- 订阅者
- 18
- 周
- 135
- 交易
- 1266
- 赢利
- 78%
- 利润因子
- 1.64
- 最大 DD
- 26%
- 成长
- 1 762%
- 订阅者
- 3
- 周
- 164
- 交易
- 658
- 赢利
- 78%
- 利润因子
- 3.10
- 最大 DD
- 38%
- 成长
- 230%
- 订阅者
- 18
- 周
- 66
- 交易
- 590
- 赢利
- 57%
- 利润因子
- 1.44
- 最大 DD
- 22%
- 成长
- 329%
- 订阅者
- 19
- 周
- 79
- 交易
- 470
- 赢利
- 48%
- 利润因子
- 1.45
- 最大 DD
- 17%
订阅信号时，订阅者须接受所有的执行风险。历史统计无法保证任何未来的盈利能力。