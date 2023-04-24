SegnaliSezioni
Renata Mamedova

RenataTraderRUB

Renata Mamedova
0 recensioni
135 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 -41%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
436
Profit Trade:
314 (72.01%)
Loss Trade:
122 (27.98%)
Best Trade:
14 127.54 RUB
Worst Trade:
-21 229.10 RUB
Profitto lordo:
607 687.38 RUB (218 692 pips)
Perdita lorda:
-689 858.42 RUB (590 019 pips)
Vincite massime consecutive:
83 (111 634.71 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
138 580.84 RUB (38)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
97.20%
Massimo carico di deposito:
112.31%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
-0.16
Long Trade:
154 (35.32%)
Short Trade:
282 (64.68%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-188.47 RUB
Profitto medio:
1 935.31 RUB
Perdita media:
-5 654.58 RUB
Massime perdite consecutive:
41 (-384 721.40 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-384 721.40 RUB (41)
Crescita mensile:
-15.50%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
16%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
151 759.39 RUB
Massimale:
525 182.95 RUB (75.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.91% (477 002.09 RUB)
Per equità:
71.69% (171 053.87 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURNZDrfd 369
GBPUSDrfd 10
EURCADrfd 9
GBPCHFrfd 8
USDCHFrfd 8
EURCHFrfd 7
EURUSDrfd 6
EURJPYrfd 6
GBPCADrfd 6
AUDCHFrfd 4
USDJPYrfd 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURNZDrfd -5.0K
GBPUSDrfd 428
EURCADrfd 355
GBPCHFrfd 250
USDCHFrfd 751
EURCHFrfd 114
EURUSDrfd 219
EURJPYrfd 417
GBPCADrfd 180
AUDCHFrfd 505
USDJPYrfd 371
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURNZDrfd -394K
GBPUSDrfd 3.5K
EURCADrfd 2.6K
GBPCHFrfd 818
USDCHFrfd 2.8K
EURCHFrfd 931
EURUSDrfd 2.4K
EURJPYrfd 2.6K
GBPCADrfd 2.1K
AUDCHFrfd 1K
USDJPYrfd 3.8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14 127.54 RUB
Worst Trade: -21 229 RUB
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 41
Massimo profitto consecutivo: +111 634.71 RUB
Massima perdita consecutiva: -384 721.40 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Инвестиции в Форекс рискованны. Инвестируйте только те средства, которые вы можете позволить себе потерять.


Для торговли я использую классические подходы, такие как:

Ключевые принципы Линды Рашке, принципы смартмани (набор правил для управления капиталом и риском в торговле), математическую стратегию Боллинджера.



Благодаря вышеперечисленным подходам к торговле я создала индикатор, который позволяет добиться ключевого - понимания рынка и получения прибыли. 



В мой инструментарий входят все доступные валютные пары

Сделки происходят регулярно (ежедневно/еженедельно)


Я не использую стоп лосс, я контролирую предел допустимой маржи, используя безопасную лотность 


В целом, мой подход - это полуавтоматическая торговая стратегия, где оснонвые решения принимает опытный трейдер.


 Рекомендованный минимальный депозит 3000$.


Non ci sono recensioni
