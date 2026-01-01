SinaisSeções
404

Infelizmente o sinal RenataTraderRUB está desativado ou indisponível

O provedor desativou este sinal. No entanto, uma grande base de dados de outros sinais ativos e provedores permanecem à sua disposição. Selecione o mais adequado, conecte-se a ele e deixe o seu terminal copiar as operações de negócios automaticamente.

Selecione um novo sinal

Você pode conferir outros sinais de Renata Mamedova:

RitaTrader FX usd2
Crescimento
61%
Assinantes
0
Semanas
58
Negociações
407
Vitória
72%
Fator de lucro
4.58
Max Rebaixamento
24%

Ou selecione outro sinal MetaTrader 5:

TriumphCFD
Crescimento
1 364%
Assinantes
32
Semanas
35
Negociações
496
Vitória
75%
Fator de lucro
3.49
Max Rebaixamento
11%
NoPain MT5
Crescimento
1 674%
Assinantes
78
Semanas
220
Negociações
5560
Vitória
63%
Fator de lucro
1.68
Max Rebaixamento
21%
Deux ex machina
Crescimento
5 299%
Assinantes
1
Semanas
245
Negociações
1502
Vitória
75%
Fator de lucro
1.86
Max Rebaixamento
26%
BreakThrustPro V2
Crescimento
230%
Assinantes
18
Semanas
66
Negociações
590
Vitória
57%
Fator de lucro
1.44
Max Rebaixamento
22%
Golden Nuggets
Crescimento
1 161%
Assinantes
138
Semanas
36
Negociações
779
Vitória
79%
Fator de lucro
3.88
Max Rebaixamento
21%
MSC Gold Invest Pro
Crescimento
570%
Assinantes
18
Semanas
135
Negociações
1266
Vitória
78%
Fator de lucro
1.64
Max Rebaixamento
26%
OnlyUJ
Crescimento
329%
Assinantes
19
Semanas
79
Negociações
470
Vitória
48%
Fator de lucro
1.45
Max Rebaixamento
17%
MagicGW audcad L
Crescimento
1 838%
Assinantes
141
Semanas
58
Negociações
1689
Vitória
79%
Fator de lucro
5.99
Max Rebaixamento
33%
Daily Gold Sniper
Crescimento
763%
Assinantes
26
Semanas
51
Negociações
157
Vitória
95%
Fator de lucro
2.19
Max Rebaixamento
34%
SwissBot Gold Guardian
Crescimento
1 762%
Assinantes
3
Semanas
164
Negociações
658
Vitória
78%
Fator de lucro
3.10
Max Rebaixamento
38%

Não há sinais adequados?
Selecione e assine
um dos 2563 sinais disponíveis
para MetaTrader 5

O assinante aceita todos os riscos de execução quando assina um sinal. Histórico das estatísticas não garantem qualquer rentabilidade no futuro.