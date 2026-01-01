Signale / RenataTraderRUB
Leider wurde das Signal RenataTraderRUB deaktiviert und ist nicht zugänglich.
Der Autor hat das Signal deaktiviert. Aber eine große Datenbank weiterer Signale und Anbieter steht Ihnen zur Verfügung. Wählen Sie das gewünschte Signal aus, abonnieren Sie es und lassen Sie Ihr Terminal Trades automatisch kopieren.Neues Signal auswählen
Weitere Signale von Renata Mamedova:
Oder aus den anderen Signalen für den MetaTrader 5 wählen:
- Wachstum
- 763%
- Abonnenten
- 26
- Wochen
- 51
- Trades
- 157
- Win
- 95%
- Profit-Faktor
- 2.19
- Max. Rückgang
- 34%
- Wachstum
- 1 161%
- Abonnenten
- 138
- Wochen
- 36
- Trades
- 779
- Win
- 79%
- Profit-Faktor
- 3.88
- Max. Rückgang
- 21%
- Wachstum
- 5 299%
- Abonnenten
- 1
- Wochen
- 245
- Trades
- 1502
- Win
- 75%
- Profit-Faktor
- 1.86
- Max. Rückgang
- 26%
- Wachstum
- 230%
- Abonnenten
- 18
- Wochen
- 66
- Trades
- 590
- Win
- 57%
- Profit-Faktor
- 1.44
- Max. Rückgang
- 22%
- Wachstum
- 329%
- Abonnenten
- 19
- Wochen
- 79
- Trades
- 470
- Win
- 48%
- Profit-Faktor
- 1.45
- Max. Rückgang
- 17%
- Wachstum
- 1 838%
- Abonnenten
- 141
- Wochen
- 58
- Trades
- 1689
- Win
- 79%
- Profit-Faktor
- 5.99
- Max. Rückgang
- 33%
- Wachstum
- 570%
- Abonnenten
- 18
- Wochen
- 135
- Trades
- 1266
- Win
- 78%
- Profit-Faktor
- 1.64
- Max. Rückgang
- 26%
- Wachstum
- 1 364%
- Abonnenten
- 33
- Wochen
- 35
- Trades
- 496
- Win
- 75%
- Profit-Faktor
- 3.49
- Max. Rückgang
- 11%
- Wachstum
- 1 674%
- Abonnenten
- 78
- Wochen
- 220
- Trades
- 5560
- Win
- 63%
- Profit-Faktor
- 1.68
- Max. Rückgang
- 21%
- Wachstum
- 1 762%
- Abonnenten
- 3
- Wochen
- 164
- Trades
- 658
- Win
- 78%
- Profit-Faktor
- 3.10
- Max. Rückgang
- 38%
Wenn man ein Signal abonniert, übernimmt man alle Risiken hinsichtlich der Ausführung. Historische Statistik versichert keine Gewinne in der Zukunft.