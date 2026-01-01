SignaleKategorien
Signale / RenataTraderRUB
404

Leider wurde das Signal RenataTraderRUB deaktiviert und ist nicht zugänglich.

Der Autor hat das Signal deaktiviert. Aber eine große Datenbank weiterer Signale und Anbieter steht Ihnen zur Verfügung. Wählen Sie das gewünschte Signal aus, abonnieren Sie es und lassen Sie Ihr Terminal Trades automatisch kopieren.

Neues Signal auswählen

Weitere Signale von Renata Mamedova:

RitaTrader FX usd2
Wachstum
61%
Abonnenten
0
Wochen
58
Trades
407
Win
72%
Profit-Faktor
4.58
Max. Rückgang
24%

Oder aus den anderen Signalen für den MetaTrader 5 wählen:

Daily Gold Sniper
Wachstum
763%
Abonnenten
26
Wochen
51
Trades
157
Win
95%
Profit-Faktor
2.19
Max. Rückgang
34%
Golden Nuggets
Wachstum
1 161%
Abonnenten
138
Wochen
36
Trades
779
Win
79%
Profit-Faktor
3.88
Max. Rückgang
21%
Deux ex machina
Wachstum
5 299%
Abonnenten
1
Wochen
245
Trades
1502
Win
75%
Profit-Faktor
1.86
Max. Rückgang
26%
BreakThrustPro V2
Wachstum
230%
Abonnenten
18
Wochen
66
Trades
590
Win
57%
Profit-Faktor
1.44
Max. Rückgang
22%
OnlyUJ
Wachstum
329%
Abonnenten
19
Wochen
79
Trades
470
Win
48%
Profit-Faktor
1.45
Max. Rückgang
17%
MagicGW audcad L
Wachstum
1 838%
Abonnenten
141
Wochen
58
Trades
1689
Win
79%
Profit-Faktor
5.99
Max. Rückgang
33%
MSC Gold Invest Pro
Wachstum
570%
Abonnenten
18
Wochen
135
Trades
1266
Win
78%
Profit-Faktor
1.64
Max. Rückgang
26%
TriumphCFD
Wachstum
1 364%
Abonnenten
33
Wochen
35
Trades
496
Win
75%
Profit-Faktor
3.49
Max. Rückgang
11%
NoPain MT5
Wachstum
1 674%
Abonnenten
78
Wochen
220
Trades
5560
Win
63%
Profit-Faktor
1.68
Max. Rückgang
21%
SwissBot Gold Guardian
Wachstum
1 762%
Abonnenten
3
Wochen
164
Trades
658
Win
78%
Profit-Faktor
3.10
Max. Rückgang
38%

Nichts Passendes gefunden?
Wählen und abonnieren
Sie eines aus 2563 verfügbaren Signalen
für den MetaTrader 5

Wenn man ein Signal abonniert, übernimmt man alle Risiken hinsichtlich der Ausführung. Historische Statistik versichert keine Gewinne in der Zukunft.