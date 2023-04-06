SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NS B3 PROject 66125095
Wijanarko Putro Santoso

NS B3 PROject 66125095

Wijanarko Putro Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
134 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 398%
HFMarketsSV-Live Server 7
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 935
Kârla kapanan işlemler:
1 480 (76.48%)
Zararla kapanan işlemler:
455 (23.51%)
En iyi işlem:
283.81 USD
En kötü işlem:
-46.95 USD
Brüt kâr:
3 080.57 USD (239 155 pips)
Brüt zarar:
-1 288.44 USD (216 074 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (18.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
350.50 USD (7)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
96.96%
Maks. mevduat yükü:
77.18%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.06
Alış işlemleri:
1 008 (52.09%)
Satış işlemleri:
927 (47.91%)
Kâr faktörü:
2.39
Beklenen getiri:
0.93 USD
Ortalama kâr:
2.08 USD
Ortalama zarar:
-2.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-222.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-222.26 USD (7)
Aylık büyüme:
4.23%
Yıllık tahmin:
52.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.39 USD
Maksimum:
222.26 USD (22.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.87% (222.26 USD)
Varlığa göre:
69.31% (848.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDc 1104
AUDUSDc 508
AUDCADc 323
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDc 805
AUDUSDc 657
AUDCADc 330
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDc -3.3K
AUDUSDc 6.3K
AUDCADc 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +283.81 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +18.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -222.26 USD

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/


İnceleme yok
