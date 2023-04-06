- Büyüme
İşlemler:
1 935
Kârla kapanan işlemler:
1 480 (76.48%)
Zararla kapanan işlemler:
455 (23.51%)
En iyi işlem:
283.81 USD
En kötü işlem:
-46.95 USD
Brüt kâr:
3 080.57 USD (239 155 pips)
Brüt zarar:
-1 288.44 USD (216 074 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (18.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
350.50 USD (7)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
96.96%
Maks. mevduat yükü:
77.18%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.06
Alış işlemleri:
1 008 (52.09%)
Satış işlemleri:
927 (47.91%)
Kâr faktörü:
2.39
Beklenen getiri:
0.93 USD
Ortalama kâr:
2.08 USD
Ortalama zarar:
-2.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-222.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-222.26 USD (7)
Aylık büyüme:
4.23%
Yıllık tahmin:
52.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.39 USD
Maksimum:
222.26 USD (22.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.87% (222.26 USD)
Varlığa göre:
69.31% (848.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDc
|1104
|AUDUSDc
|508
|AUDCADc
|323
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDc
|805
|AUDUSDc
|657
|AUDCADc
|330
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDc
|-3.3K
|AUDUSDc
|6.3K
|AUDCADc
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
En iyi işlem: +283.81 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +18.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -222.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
İnceleme yok
