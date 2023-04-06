- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 935
Profit Trade:
1 480 (76.48%)
Loss Trade:
455 (23.51%)
Best Trade:
283.81 USD
Worst Trade:
-46.95 USD
Profitto lordo:
3 080.57 USD (239 155 pips)
Perdita lorda:
-1 288.44 USD (216 074 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (18.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
350.50 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
96.96%
Massimo carico di deposito:
77.18%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.06
Long Trade:
1 008 (52.09%)
Short Trade:
927 (47.91%)
Fattore di profitto:
2.39
Profitto previsto:
0.93 USD
Profitto medio:
2.08 USD
Perdita media:
-2.83 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-222.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-222.26 USD (7)
Crescita mensile:
4.31%
Previsione annuale:
52.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.39 USD
Massimale:
222.26 USD (22.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.87% (222.26 USD)
Per equità:
69.31% (848.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDc
|1104
|AUDUSDc
|508
|AUDCADc
|323
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDc
|805
|AUDUSDc
|657
|AUDCADc
|330
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDc
|-3.3K
|AUDUSDc
|6.3K
|AUDCADc
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +283.81 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +18.98 USD
Massima perdita consecutiva: -222.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
