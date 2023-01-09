SinyallerBölümler
Denis Povtorenko

Corrective Low Risk

Denis Povtorenko
0 inceleme
Güvenilirlik
142 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 150%
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 175
Kârla kapanan işlemler:
4 866 (78.80%)
Zararla kapanan işlemler:
1 309 (21.20%)
En iyi işlem:
1 459.24 USD
En kötü işlem:
-281.17 USD
Brüt kâr:
38 461.54 USD (432 756 pips)
Brüt zarar:
-23 510.28 USD (327 203 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (35.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 457.69 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
86.98%
Maks. mevduat yükü:
13.26%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
6.53
Alış işlemleri:
3 206 (51.92%)
Satış işlemleri:
2 969 (48.08%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
2.42 USD
Ortalama kâr:
7.90 USD
Ortalama zarar:
-17.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-2 225.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 290.46 USD (11)
Aylık büyüme:
1.93%
Yıllık tahmin:
26.09%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
494.36 USD
Maksimum:
2 290.46 USD (9.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.69% (2 225.11 USD)
Varlığa göre:
44.60% (9 280.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 6175
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 15K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 106K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 459.24 USD
En kötü işlem: -281 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +35.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 225.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Ava-Real 1
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 7
XMTrading-Real 7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.23 × 66
XMTrading-Real 250
0.23 × 107
XMTrading-Real 257
0.24 × 80
XMTrading-Real 252
0.25 × 244
XMTrading-Real 256
0.25 × 89
XMTrading-Real 254
0.25 × 327
DooFintech-Live 5
0.31 × 13
XMTrading-Real 253
0.34 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.44 × 17884
ICMarketsSC-Live03
0.62 × 130
MonetaMarkets-Live 6
0.69 × 401
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.69 × 1695
ICMarketsSC-Live19
0.77 × 290
İnceleme yok
2025.08.08 13:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 09:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 00:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 07:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 20:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 14:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.25 00:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.05 00:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.02 04:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 05:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
