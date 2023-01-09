- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6 175
Kârla kapanan işlemler:
4 866 (78.80%)
Zararla kapanan işlemler:
1 309 (21.20%)
En iyi işlem:
1 459.24 USD
En kötü işlem:
-281.17 USD
Brüt kâr:
38 461.54 USD (432 756 pips)
Brüt zarar:
-23 510.28 USD (327 203 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (35.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 457.69 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
86.98%
Maks. mevduat yükü:
13.26%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
6.53
Alış işlemleri:
3 206 (51.92%)
Satış işlemleri:
2 969 (48.08%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
2.42 USD
Ortalama kâr:
7.90 USD
Ortalama zarar:
-17.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-2 225.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 290.46 USD (11)
Aylık büyüme:
1.93%
Yıllık tahmin:
26.09%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
494.36 USD
Maksimum:
2 290.46 USD (9.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.69% (2 225.11 USD)
Varlığa göre:
44.60% (9 280.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6175
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|15K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|106K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 459.24 USD
En kötü işlem: -281 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +35.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 225.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.23 × 66
|
XMTrading-Real 250
|0.23 × 107
|
XMTrading-Real 257
|0.24 × 80
|
XMTrading-Real 252
|0.25 × 244
|
XMTrading-Real 256
|0.25 × 89
|
XMTrading-Real 254
|0.25 × 327
|
DooFintech-Live 5
|0.31 × 13
|
XMTrading-Real 253
|0.34 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.44 × 17884
|
ICMarketsSC-Live03
|0.62 × 130
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.69 × 401
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.69 × 1695
|
ICMarketsSC-Live19
|0.77 × 290
İnceleme yok
