- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6 175
Profit Trade:
4 866 (78.80%)
Loss Trade:
1 309 (21.20%)
Best Trade:
1 459.24 USD
Worst Trade:
-281.17 USD
Profitto lordo:
38 461.54 USD (432 756 pips)
Perdita lorda:
-23 510.28 USD (327 203 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (35.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 457.69 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
86.98%
Massimo carico di deposito:
13.26%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
6.53
Long Trade:
3 206 (51.92%)
Short Trade:
2 969 (48.08%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
2.42 USD
Profitto medio:
7.90 USD
Perdita media:
-17.96 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-2 225.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 290.46 USD (11)
Crescita mensile:
2.04%
Previsione annuale:
26.09%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
494.36 USD
Massimale:
2 290.46 USD (9.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.69% (2 225.11 USD)
Per equità:
44.60% (9 280.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6175
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|15K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|106K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 459.24 USD
Worst Trade: -281 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +35.60 USD
Massima perdita consecutiva: -2 225.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.23 × 66
|
XMTrading-Real 250
|0.23 × 107
|
XMTrading-Real 257
|0.24 × 80
|
XMTrading-Real 252
|0.25 × 244
|
XMTrading-Real 256
|0.25 × 89
|
XMTrading-Real 254
|0.25 × 327
|
DooFintech-Live 5
|0.31 × 13
|
XMTrading-Real 253
|0.34 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.44 × 17884
|
ICMarketsSC-Live03
|0.62 × 130
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.69 × 401
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.69 × 1695
|
ICMarketsSC-Live19
|0.77 × 290
📱Libertex: https://bit.ly/libertexsignals
🤖Telegram Bot: https://t.me/Libertex_zt_bot
🤖Telegram Bot: https://t.me/Libertex_zt_bot
