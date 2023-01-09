- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
7 481
盈利交易:
5 869 (78.45%)
亏损交易:
1 612 (21.55%)
最好交易:
1 706.45 USD
最差交易:
-307.68 USD
毛利:
52 983.58 USD (535 501 pips)
毛利亏损:
-33 505.84 USD (421 172 pips)
最大连续赢利:
38 (35.60 USD)
最大连续盈利:
3 598.40 USD (6)
夏普比率:
0.06
交易活动:
87.98%
最大入金加载:
26.91%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
16 小时
采收率:
6.06
长期交易:
3 782 (50.55%)
短期交易:
3 699 (49.45%)
利润因子:
1.58
预期回报:
2.60 USD
平均利润:
9.03 USD
平均损失:
-20.79 USD
最大连续失误:
13 (-3 213.61 USD)
最大连续亏损:
-3 213.61 USD (13)
每月增长:
1.52%
年度预测:
18.60%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
494.36 USD
最大值:
3 213.61 USD (12.29%)
相对跌幅:
结余:
12.29% (3 213.61 USD)
净值:
70.43% (18 412.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7481
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|19K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|115K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 706.45 USD
最差交易: -308 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +35.60 USD
最大连续亏损: -3 213.61 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.23 × 66
|
XMTrading-Real 250
|0.23 × 107
|
XMTrading-Real 257
|0.24 × 80
|
XMTrading-Real 252
|0.25 × 244
|
XMTrading-Real 256
|0.25 × 89
|
XMTrading-Real 254
|0.25 × 327
|
DooFintech-Live 5
|0.31 × 13
|
XMTrading-Real 253
|0.34 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.44 × 17932
|
ICMarketsSC-Live03
|0.62 × 130
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.69 × 401
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.69 × 1695
|
ICMarketsSC-Live19
|0.77 × 290
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
195%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
188
99%
7 481
78%
88%
1.58
2.60
USD
USD
70%
1:500