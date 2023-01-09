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Сигналы / MetaTrader 4 / Corrective Low Risk
Denis Povtorenko

Corrective Low Risk

Denis Povtorenko
Denis Povtorenko

Denis Povtorenko

3 (1)
10 продуктов 2 сигнала
0 отзывов
Надежность
187 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 194%
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
7 471
Прибыльных трейдов:
5 861 (78.45%)
Убыточных трейдов:
1 610 (21.55%)
Лучший трейд:
1 706.45 USD
Худший трейд:
-307.68 USD
Общая прибыль:
52 936.74 USD (534 858 pips)
Общий убыток:
-33 490.98 USD (421 024 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (35.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 598.40 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
87.98%
Макс. загрузка депозита:
26.91%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
6.05
Длинных трейдов:
3 780 (50.60%)
Коротких трейдов:
3 691 (49.40%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
2.60 USD
Средняя прибыль:
9.03 USD
Средний убыток:
-20.80 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-3 213.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 213.61 USD (13)
Прирост в месяц:
1.65%
Годовой прогноз:
19.97%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
494.36 USD
Максимальная:
3 213.61 USD (12.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.29% (3 213.61 USD)
По эквити:
70.43% (18 412.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 7471
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 19K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 115K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 706.45 USD
Худший трейд: -308 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +35.60 USD
Макс. убыток в серии: -3 213.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Ava-Real 1
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 7
XMTrading-Real 7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.23 × 66
XMTrading-Real 250
0.23 × 107
XMTrading-Real 257
0.24 × 80
XMTrading-Real 252
0.25 × 244
XMTrading-Real 256
0.25 × 89
XMTrading-Real 254
0.25 × 327
DooFintech-Live 5
0.31 × 13
XMTrading-Real 253
0.34 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.44 × 17932
ICMarketsSC-Live03
0.62 × 130
MonetaMarkets-Live 6
0.69 × 401
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.69 × 1695
ICMarketsSC-Live19
0.77 × 290
еще 32...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
📱Libertex: https://bit.ly/libertexsignals
🤖Telegram Bot: https://t.me/Libertex_zt_bot


Нет отзывов
2026.04.23 10:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.22 08:54
No swaps are charged
2026.04.22 08:54
No swaps are charged
2026.04.21 07:58
No swaps are charged on the signal account
2026.04.19 00:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.02 20:58
No swaps are charged
2026.02.02 20:58
No swaps are charged
2026.01.30 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 17:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 11:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 10:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 21:58
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 15:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.27 21:42
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.27 14:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.26 01:01
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.26 18:17
No swaps are charged on the signal account
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Corrective Low Risk
30 USD в месяц
194%
0
0
USD
29K
USD
187
99%
7 471
78%
88%
1.58
2.60
USD
70%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

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