- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
7 471
Прибыльных трейдов:
5 861 (78.45%)
Убыточных трейдов:
1 610 (21.55%)
Лучший трейд:
1 706.45 USD
Худший трейд:
-307.68 USD
Общая прибыль:
52 936.74 USD (534 858 pips)
Общий убыток:
-33 490.98 USD (421 024 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (35.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 598.40 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
87.98%
Макс. загрузка депозита:
26.91%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
6.05
Длинных трейдов:
3 780 (50.60%)
Коротких трейдов:
3 691 (49.40%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
2.60 USD
Средняя прибыль:
9.03 USD
Средний убыток:
-20.80 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-3 213.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 213.61 USD (13)
Прирост в месяц:
1.65%
Годовой прогноз:
19.97%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
494.36 USD
Максимальная:
3 213.61 USD (12.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.29% (3 213.61 USD)
По эквити:
70.43% (18 412.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7471
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|19K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|115K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 706.45 USD
Худший трейд: -308 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +35.60 USD
Макс. убыток в серии: -3 213.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.23 × 66
|
XMTrading-Real 250
|0.23 × 107
|
XMTrading-Real 257
|0.24 × 80
|
XMTrading-Real 252
|0.25 × 244
|
XMTrading-Real 256
|0.25 × 89
|
XMTrading-Real 254
|0.25 × 327
|
DooFintech-Live 5
|0.31 × 13
|
XMTrading-Real 253
|0.34 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.44 × 17932
|
ICMarketsSC-Live03
|0.62 × 130
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.69 × 401
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.69 × 1695
|
ICMarketsSC-Live19
|0.77 × 290
еще 32...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
📱Libertex: https://bit.ly/libertexsignals
🤖Telegram Bot: https://t.me/Libertex_zt_bot
🤖Telegram Bot: https://t.me/Libertex_zt_bot
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
194%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
187
99%
7 471
78%
88%
1.58
2.60
USD
USD
70%
1:500