Vladimir Smorodintsev

Bfs trade j2t

Vladimir Smorodintsev
0 inceleme
Güvenilirlik
188 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 469%
Just2Trade-MT5
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 257
Kârla kapanan işlemler:
1 777 (54.55%)
Zararla kapanan işlemler:
1 480 (45.44%)
En iyi işlem:
7 446.28 USD
En kötü işlem:
-524.97 USD
Brüt kâr:
93 396.35 USD (330 932 pips)
Brüt zarar:
-24 486.05 USD (279 417 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (106.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 195.76 USD (10)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
93.20%
Maks. mevduat yükü:
44.52%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
14.27
Alış işlemleri:
1 617 (49.65%)
Satış işlemleri:
1 640 (50.35%)
Kâr faktörü:
3.81
Beklenen getiri:
21.16 USD
Ortalama kâr:
52.56 USD
Ortalama zarar:
-16.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
57 (-2 231.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 231.78 USD (57)
Aylık büyüme:
3.15%
Yıllık tahmin:
39.55%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
124.77 USD
Maksimum:
4 829.66 USD (33.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.30% (131.78 USD)
Varlığa göre:
40.79% (29 377.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD.c 3257
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD.c 69K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD.c 52K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 446.28 USD
En kötü işlem: -525 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 57
Maksimum ardışık kâr: +106.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 231.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Just2Trade-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Own robot, fully automated, trades exclusively on the AUDCAD instrument (but EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, XAUUSD, USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, XAGUSD, NZDCAD, AUDNZD may be added). Trading strategy - building a martingale grid, with weekly optimization based on past historical data (weekly, which become part of the overall optimization, I call it continuous optimization), followed by selection of the best results in terms of profit/risk ratio.

In the general case, this does not mean that the grid will always be built according to the martingale principle, this is one of the likely outcomes. The construction method can change several times in the course of trading, and the principles for entering and increasing positions are also subject to change depending on the results of optimizations.

Estimated yield: at least 50-100% per year

At the start there will be an increased risk, six months after the start it will be reduced. Therefore, as a guideline, on average, the drawdown level should be in the range of up to 10%, periodically reaching up to 25% (after six months of work, and now the risks are 2 times higher, respectively, ranges of 20% and reach up to 50%).

Account recommendations:

1. Minimum balance - $100

2. Leverage - 500:1

3. Investment period from 1 month.


İnceleme yok
2025.08.01 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 01:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 05:52
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.06.24 20:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 11:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 09:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 06:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 21:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 03:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 13:36
80% of growth achieved within 60 days. This comprises 5% of days out of 1201 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 15:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 16:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 11:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 13:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 12:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 00:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 21:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 09:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 05:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
