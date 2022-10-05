- Прирост
Всего трейдов:
3 420
Прибыльных трейдов:
1 877 (54.88%)
Убыточных трейдов:
1 543 (45.12%)
Лучший трейд:
7 446.28 USD
Худший трейд:
-524.97 USD
Общая прибыль:
106 705.33 USD (348 762 pips)
Общий убыток:
-26 386.56 USD (286 333 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (106.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 195.76 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
92.18%
Макс. загрузка депозита:
44.52%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
16.63
Длинных трейдов:
1 693 (49.50%)
Коротких трейдов:
1 727 (50.50%)
Профит фактор:
4.04
Мат. ожидание:
23.49 USD
Средняя прибыль:
56.85 USD
Средний убыток:
-17.10 USD
Макс. серия проигрышей:
57 (-2 231.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 231.78 USD (57)
Прирост в месяц:
1.65%
Годовой прогноз:
20.06%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
124.77 USD
Максимальная:
4 829.66 USD (33.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.30% (131.78 USD)
По эквити:
40.79% (29 377.84 USD)
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Just2Trade-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Собственный робот, полностью автоматизирован, торгует исключительно на инструменте AUDCAD (но возможно могут быть добавлены EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, XAUUSD, USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, XAGUSD, NZDCAD, AUDNZD). Торговая стратегия - построение мартингейл сетки, с еженедельным проведением оптимизации по прошедшим историческим данным (недельным, которые становятся частью общей оптимизации, я называю ее непрерывной оптимизацией), с последующим выбором среди полученных результатов наилучших по соотношению прибыль/риск.
В общем случае это не значит, что построение сетки будет всегда происходить по принципу мартингейла, это один из вероятных исходов. Метод построения может меняться по ходу торговли несколько раз и принципы входа и наращивания позиций также подвержены изменениям в зависимости от результатов оптимизаций.
Ориентировочная доходность: минимум 50-100% в год
На старте будет повышенный риск, через полгода после старта будет уменьшен. Поэтому в качестве ориентира, в среднем уровень просадки должен быть в диапазоне до 10%, периодически доходить до 25% (после полугода работы, а сейчас риски в 2 раза выше, соответственно диапазоны 20% и доходить до 50%).
Рекомендации по счету:
1. Минимальный баланс - 100$
2. Кредитное плечо - 500:1
3. Срок инвестирования от 1 месяца.
