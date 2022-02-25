SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / The Forex Exchanger
Fabio Cavalloni

The Forex Exchanger

Fabio Cavalloni
0 inceleme
Güvenilirlik
196 hafta
1 / 103K USD
Ayda 199 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 1 150%
ICMarkets-MT5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
745
Kârla kapanan işlemler:
635 (85.23%)
Zararla kapanan işlemler:
110 (14.77%)
En iyi işlem:
323.38 EUR
En kötü işlem:
-355.04 EUR
Brüt kâr:
18 583.34 EUR (309 659 pips)
Brüt zarar:
-5 244.46 EUR (72 742 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (444.80 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 367.17 EUR (37)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
55.20%
Maks. mevduat yükü:
30.09%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
19.71
Alış işlemleri:
290 (38.93%)
Satış işlemleri:
455 (61.07%)
Kâr faktörü:
3.54
Beklenen getiri:
17.90 EUR
Ortalama kâr:
29.27 EUR
Ortalama zarar:
-47.68 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-628.72 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-628.72 EUR (3)
Aylık büyüme:
1.68%
Yıllık tahmin:
20.42%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.17 EUR
Maksimum:
676.70 EUR (7.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.81% (673.66 EUR)
Varlığa göre:
73.37% (4 180.40 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD 54
CHFJPY 46
GBPUSD 43
EURUSD 43
CADCHF 37
GBPCHF 35
USDCHF 35
USDCAD 32
USDJPY 31
EURCAD 30
GBPNZD 29
EURGBP 29
EURCHF 27
GBPJPY 26
AUDNZD 25
EURNZD 24
EURJPY 23
AUDUSD 22
NZDCAD 22
AUDJPY 21
NZDUSD 19
NZDCHF 19
CADJPY 17
AUDCHF 15
GBPAUD 14
EURAUD 10
NZDJPY 9
AUDCAD 8
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD 1.5K
CHFJPY 989
GBPUSD 605
EURUSD 867
CADCHF 786
GBPCHF 689
USDCHF 392
USDCAD 715
USDJPY 627
EURCAD 560
GBPNZD 790
EURGBP 604
EURCHF 500
GBPJPY 475
AUDNZD 573
EURNZD 788
EURJPY 476
AUDUSD 492
NZDCAD 439
AUDJPY 439
NZDUSD 349
NZDCHF 337
CADJPY 327
AUDCHF 262
GBPAUD 221
EURAUD 169
NZDJPY 165
AUDCAD 122
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD 25K
CHFJPY 21K
GBPUSD 8.7K
EURUSD 12K
CADCHF 6.9K
GBPCHF 8.3K
USDCHF 9.2K
USDCAD 9.7K
USDJPY 18K
EURCAD 8.5K
GBPNZD 18K
EURGBP 4.1K
EURCHF 4.7K
GBPJPY 12K
AUDNZD 4.7K
EURNZD 11K
EURJPY 10K
AUDUSD 5.4K
NZDCAD 5.5K
AUDJPY 6.9K
NZDUSD 3.6K
NZDCHF 3K
CADJPY 5.8K
AUDCHF 2.2K
GBPAUD 4.8K
EURAUD 3.9K
NZDJPY 2.6K
AUDCAD 1.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +323.38 EUR
En kötü işlem: -355 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +444.80 EUR
Maksimum ardışık zarar: -628.72 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FairMarkets-LDN1
0.00 × 1
STMarket-Live
0.00 × 1
FairMarkets-MT5Live-4
0.00 × 1
FivePercentOnline-Real
0.25 × 4
MarketEquityInc-Live
0.80 × 5
BullSphereInt-Online
1.14 × 7
SCFMLimited-Live2
1.28 × 18
ICMarkets-MT5
1.38 × 30608
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.56 × 143
AlpariEvrasia-MT5
1.85 × 60
Exness-MT5Real2
1.87 × 45
Exness-MT5Real12
1.88 × 104
GoMarkets-Live
1.90 × 107
CDGGlobal-Server
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.09 × 22630
Exness-MT5Real3
2.22 × 585
LibertexCom-MT5 Real Server
2.33 × 3
FusionMarkets-Live
2.44 × 239
TeleTRADECY-Sharp ECN
2.45 × 127
PrimeCodex-MT5
2.52 × 262
FXView-Live
2.55 × 11
Axiory-Live
2.77 × 366
VantageFX-Live
2.77 × 22
Exness-MT5Real8
2.82 × 719
FusionMarkets-Demo
2.84 × 37
151 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470

https://www.mql5.com/en/market/product/76773

İnceleme yok
2025.09.25 00:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 19:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.29 03:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 21:33
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 05:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.25 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 08:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 12:49
No swaps are charged
2025.06.08 12:49
No swaps are charged
2025.06.06 10:44
No swaps are charged on the signal account
2025.05.20 07:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
The Forex Exchanger
Ayda 199 USD
1 150%
1
103K
USD
8.3K
EUR
196
99%
745
85%
55%
3.54
17.90
EUR
73%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.