- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
745
Kârla kapanan işlemler:
635 (85.23%)
Zararla kapanan işlemler:
110 (14.77%)
En iyi işlem:
323.38 EUR
En kötü işlem:
-355.04 EUR
Brüt kâr:
18 583.34 EUR (309 659 pips)
Brüt zarar:
-5 244.46 EUR (72 742 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (444.80 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 367.17 EUR (37)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
55.20%
Maks. mevduat yükü:
30.09%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
19.71
Alış işlemleri:
290 (38.93%)
Satış işlemleri:
455 (61.07%)
Kâr faktörü:
3.54
Beklenen getiri:
17.90 EUR
Ortalama kâr:
29.27 EUR
Ortalama zarar:
-47.68 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-628.72 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-628.72 EUR (3)
Aylık büyüme:
1.68%
Yıllık tahmin:
20.42%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.17 EUR
Maksimum:
676.70 EUR (7.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.81% (673.66 EUR)
Varlığa göre:
73.37% (4 180.40 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|54
|CHFJPY
|46
|GBPUSD
|43
|EURUSD
|43
|CADCHF
|37
|GBPCHF
|35
|USDCHF
|35
|USDCAD
|32
|USDJPY
|31
|EURCAD
|30
|GBPNZD
|29
|EURGBP
|29
|EURCHF
|27
|GBPJPY
|26
|AUDNZD
|25
|EURNZD
|24
|EURJPY
|23
|AUDUSD
|22
|NZDCAD
|22
|AUDJPY
|21
|NZDUSD
|19
|NZDCHF
|19
|CADJPY
|17
|AUDCHF
|15
|GBPAUD
|14
|EURAUD
|10
|NZDJPY
|9
|AUDCAD
|8
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCAD
|1.5K
|CHFJPY
|989
|GBPUSD
|605
|EURUSD
|867
|CADCHF
|786
|GBPCHF
|689
|USDCHF
|392
|USDCAD
|715
|USDJPY
|627
|EURCAD
|560
|GBPNZD
|790
|EURGBP
|604
|EURCHF
|500
|GBPJPY
|475
|AUDNZD
|573
|EURNZD
|788
|EURJPY
|476
|AUDUSD
|492
|NZDCAD
|439
|AUDJPY
|439
|NZDUSD
|349
|NZDCHF
|337
|CADJPY
|327
|AUDCHF
|262
|GBPAUD
|221
|EURAUD
|169
|NZDJPY
|165
|AUDCAD
|122
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCAD
|25K
|CHFJPY
|21K
|GBPUSD
|8.7K
|EURUSD
|12K
|CADCHF
|6.9K
|GBPCHF
|8.3K
|USDCHF
|9.2K
|USDCAD
|9.7K
|USDJPY
|18K
|EURCAD
|8.5K
|GBPNZD
|18K
|EURGBP
|4.1K
|EURCHF
|4.7K
|GBPJPY
|12K
|AUDNZD
|4.7K
|EURNZD
|11K
|EURJPY
|10K
|AUDUSD
|5.4K
|NZDCAD
|5.5K
|AUDJPY
|6.9K
|NZDUSD
|3.6K
|NZDCHF
|3K
|CADJPY
|5.8K
|AUDCHF
|2.2K
|GBPAUD
|4.8K
|EURAUD
|3.9K
|NZDJPY
|2.6K
|AUDCAD
|1.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +323.38 EUR
En kötü işlem: -355 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +444.80 EUR
Maksimum ardışık zarar: -628.72 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FairMarkets-LDN1
|0.00 × 1
|
STMarket-Live
|0.00 × 1
|
FairMarkets-MT5Live-4
|0.00 × 1
|
FivePercentOnline-Real
|0.25 × 4
|
MarketEquityInc-Live
|0.80 × 5
|
BullSphereInt-Online
|1.14 × 7
|
SCFMLimited-Live2
|1.28 × 18
|
ICMarkets-MT5
|1.38 × 30608
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.56 × 143
|
AlpariEvrasia-MT5
|1.85 × 60
|
Exness-MT5Real2
|1.87 × 45
|
Exness-MT5Real12
|1.88 × 104
|
GoMarkets-Live
|1.90 × 107
|
CDGGlobal-Server
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.09 × 22630
|
Exness-MT5Real3
|2.22 × 585
|
LibertexCom-MT5 Real Server
|2.33 × 3
|
FusionMarkets-Live
|2.44 × 239
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|2.45 × 127
|
PrimeCodex-MT5
|2.52 × 262
|
FXView-Live
|2.55 × 11
|
Axiory-Live
|2.77 × 366
|
VantageFX-Live
|2.77 × 22
|
Exness-MT5Real8
|2.82 × 719
|
FusionMarkets-Demo
|2.84 × 37
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 199 USD
1 150%
1
103K
USD
USD
8.3K
EUR
EUR
196
99%
745
85%
55%
3.54
17.90
EUR
EUR
73%
1:500