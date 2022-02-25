SegnaliSezioni
Fabio Cavalloni

The Forex Exchanger

Fabio Cavalloni
0 recensioni
Affidabilità
195 settimane
1 / 103K USD
199 USD al mese
crescita dal 2021 1 141%
ICMarkets-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
742
Profit Trade:
632 (85.17%)
Loss Trade:
110 (14.82%)
Best Trade:
323.38 EUR
Worst Trade:
-355.04 EUR
Profitto lordo:
18 517.34 EUR (309 037 pips)
Perdita lorda:
-5 243.52 EUR (72 742 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (444.80 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 367.17 EUR (37)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
55.20%
Massimo carico di deposito:
30.09%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
19.62
Long Trade:
290 (39.08%)
Short Trade:
452 (60.92%)
Fattore di profitto:
3.53
Profitto previsto:
17.89 EUR
Profitto medio:
29.30 EUR
Perdita media:
-47.67 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-628.72 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-628.72 EUR (3)
Crescita mensile:
1.17%
Previsione annuale:
14.14%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.17 EUR
Massimale:
676.70 EUR (7.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.81% (673.66 EUR)
Per equità:
73.37% (4 180.40 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD 54
CHFJPY 45
GBPUSD 43
EURUSD 43
CADCHF 37
GBPCHF 35
USDCHF 35
USDCAD 32
USDJPY 31
EURCAD 30
GBPNZD 29
EURGBP 29
EURCHF 27
GBPJPY 26
EURNZD 24
AUDNZD 24
AUDUSD 22
NZDCAD 22
EURJPY 22
AUDJPY 21
NZDUSD 19
NZDCHF 19
CADJPY 17
AUDCHF 15
GBPAUD 14
EURAUD 10
NZDJPY 9
AUDCAD 8
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD 1.5K
CHFJPY 963
GBPUSD 605
EURUSD 867
CADCHF 786
GBPCHF 689
USDCHF 392
USDCAD 715
USDJPY 627
EURCAD 560
GBPNZD 790
EURGBP 604
EURCHF 500
GBPJPY 475
EURNZD 788
AUDNZD 548
AUDUSD 492
NZDCAD 439
EURJPY 454
AUDJPY 439
NZDUSD 349
NZDCHF 337
CADJPY 327
AUDCHF 262
GBPAUD 221
EURAUD 169
NZDJPY 165
AUDCAD 122
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD 25K
CHFJPY 21K
GBPUSD 8.7K
EURUSD 12K
CADCHF 6.9K
GBPCHF 8.3K
USDCHF 9.2K
USDCAD 9.7K
USDJPY 18K
EURCAD 8.5K
GBPNZD 18K
EURGBP 4.1K
EURCHF 4.7K
GBPJPY 12K
EURNZD 11K
AUDNZD 4.5K
AUDUSD 5.4K
NZDCAD 5.5K
EURJPY 9.9K
AUDJPY 6.9K
NZDUSD 3.6K
NZDCHF 3K
CADJPY 5.8K
AUDCHF 2.2K
GBPAUD 4.8K
EURAUD 3.9K
NZDJPY 2.6K
AUDCAD 1.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +323.38 EUR
Worst Trade: -355 EUR
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +444.80 EUR
Massima perdita consecutiva: -628.72 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STMarket-Live
0.00 × 1
FairMarkets-MT5Live-4
0.00 × 1
FairMarkets-LDN1
0.00 × 1
FivePercentOnline-Real
0.25 × 4
OxSecurities-Live
0.80 × 5
MarketEquityInc-Live
0.80 × 5
BullSphereInt-Online
1.14 × 7
SCFMLimited-Live2
1.28 × 18
ICMarkets-MT5
1.38 × 30608
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.56 × 143
AlpariEvrasia-MT5
1.85 × 60
Exness-MT5Real2
1.87 × 45
Exness-MT5Real12
1.88 × 104
GoMarkets-Live
1.90 × 107
CDGGlobal-Server
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.09 × 22630
Exness-MT5Real3
2.22 × 585
LibertexCom-MT5 Real Server
2.33 × 3
FusionMarkets-Live
2.44 × 239
TeleTRADECY-Sharp ECN
2.45 × 127
PrimeCodex-MT5
2.52 × 262
FXView-Live
2.55 × 11
Axiory-Live
2.77 × 366
VantageFX-Live
2.77 × 22
Exness-MT5Real8
2.82 × 719
151 più
https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470

https://www.mql5.com/en/market/product/76773

Non ci sono recensioni
2025.09.25 00:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 19:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.29 03:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 21:33
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 05:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.25 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 08:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 12:49
No swaps are charged
2025.06.08 12:49
No swaps are charged
2025.06.06 10:44
No swaps are charged on the signal account
2025.05.20 07:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
The Forex Exchanger
199USD al mese
1 141%
1
103K
USD
8.3K
EUR
195
99%
742
85%
55%
3.53
17.89
EUR
73%
1:500
