Trade:
742
Profit Trade:
632 (85.17%)
Loss Trade:
110 (14.82%)
Best Trade:
323.38 EUR
Worst Trade:
-355.04 EUR
Profitto lordo:
18 517.34 EUR (309 037 pips)
Perdita lorda:
-5 243.52 EUR (72 742 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (444.80 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 367.17 EUR (37)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
55.20%
Massimo carico di deposito:
30.09%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
19.62
Long Trade:
290 (39.08%)
Short Trade:
452 (60.92%)
Fattore di profitto:
3.53
Profitto previsto:
17.89 EUR
Profitto medio:
29.30 EUR
Perdita media:
-47.67 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-628.72 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-628.72 EUR (3)
Crescita mensile:
1.17%
Previsione annuale:
14.14%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.17 EUR
Massimale:
676.70 EUR (7.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.81% (673.66 EUR)
Per equità:
73.37% (4 180.40 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|54
|CHFJPY
|45
|GBPUSD
|43
|EURUSD
|43
|CADCHF
|37
|GBPCHF
|35
|USDCHF
|35
|USDCAD
|32
|USDJPY
|31
|EURCAD
|30
|GBPNZD
|29
|EURGBP
|29
|EURCHF
|27
|GBPJPY
|26
|EURNZD
|24
|AUDNZD
|24
|AUDUSD
|22
|NZDCAD
|22
|EURJPY
|22
|AUDJPY
|21
|NZDUSD
|19
|NZDCHF
|19
|CADJPY
|17
|AUDCHF
|15
|GBPAUD
|14
|EURAUD
|10
|NZDJPY
|9
|AUDCAD
|8
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCAD
|1.5K
|CHFJPY
|963
|GBPUSD
|605
|EURUSD
|867
|CADCHF
|786
|GBPCHF
|689
|USDCHF
|392
|USDCAD
|715
|USDJPY
|627
|EURCAD
|560
|GBPNZD
|790
|EURGBP
|604
|EURCHF
|500
|GBPJPY
|475
|EURNZD
|788
|AUDNZD
|548
|AUDUSD
|492
|NZDCAD
|439
|EURJPY
|454
|AUDJPY
|439
|NZDUSD
|349
|NZDCHF
|337
|CADJPY
|327
|AUDCHF
|262
|GBPAUD
|221
|EURAUD
|169
|NZDJPY
|165
|AUDCAD
|122
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCAD
|25K
|CHFJPY
|21K
|GBPUSD
|8.7K
|EURUSD
|12K
|CADCHF
|6.9K
|GBPCHF
|8.3K
|USDCHF
|9.2K
|USDCAD
|9.7K
|USDJPY
|18K
|EURCAD
|8.5K
|GBPNZD
|18K
|EURGBP
|4.1K
|EURCHF
|4.7K
|GBPJPY
|12K
|EURNZD
|11K
|AUDNZD
|4.5K
|AUDUSD
|5.4K
|NZDCAD
|5.5K
|EURJPY
|9.9K
|AUDJPY
|6.9K
|NZDUSD
|3.6K
|NZDCHF
|3K
|CADJPY
|5.8K
|AUDCHF
|2.2K
|GBPAUD
|4.8K
|EURAUD
|3.9K
|NZDJPY
|2.6K
|AUDCAD
|1.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Best Trade: +323.38 EUR
Worst Trade: -355 EUR
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +444.80 EUR
Massima perdita consecutiva: -628.72 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
STMarket-Live
|0.00 × 1
FairMarkets-MT5Live-4
|0.00 × 1
FairMarkets-LDN1
|0.00 × 1
FivePercentOnline-Real
|0.25 × 4
OxSecurities-Live
|0.80 × 5
MarketEquityInc-Live
|0.80 × 5
BullSphereInt-Online
|1.14 × 7
SCFMLimited-Live2
|1.28 × 18
ICMarkets-MT5
|1.38 × 30608
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.56 × 143
AlpariEvrasia-MT5
|1.85 × 60
Exness-MT5Real2
|1.87 × 45
Exness-MT5Real12
|1.88 × 104
GoMarkets-Live
|1.90 × 107
CDGGlobal-Server
|2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
|2.09 × 22630
Exness-MT5Real3
|2.22 × 585
LibertexCom-MT5 Real Server
|2.33 × 3
FusionMarkets-Live
|2.44 × 239
TeleTRADECY-Sharp ECN
|2.45 × 127
PrimeCodex-MT5
|2.52 × 262
FXView-Live
|2.55 × 11
Axiory-Live
|2.77 × 366
VantageFX-Live
|2.77 × 22
Exness-MT5Real8
|2.82 × 719
