Fabio Cavalloni

The Forex Exchanger

Fabio Cavalloni
0 avis
Fiabilité
195 semaines
1 / 103K USD
Copie pour 199 USD par mois
croissance depuis 2021 1 141%
ICMarkets-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
742
Bénéfice trades:
632 (85.17%)
Perte trades:
110 (14.82%)
Meilleure transaction:
323.38 EUR
Pire transaction:
-355.04 EUR
Bénéfice brut:
18 517.34 EUR (309 037 pips)
Perte brute:
-5 242.97 EUR (72 742 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (444.80 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 367.17 EUR (37)
Ratio de Sharpe:
0.38
Activité de trading:
55.20%
Charge de dépôt maximale:
30.09%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
19.62
Longs trades:
290 (39.08%)
Courts trades:
452 (60.92%)
Facteur de profit:
3.53
Rendement attendu:
17.89 EUR
Bénéfice moyen:
29.30 EUR
Perte moyenne:
-47.66 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-628.72 EUR)
Perte consécutive maximale:
-628.72 EUR (3)
Croissance mensuelle:
1.17%
Prévision annuelle:
14.14%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.17 EUR
Maximal:
676.70 EUR (7.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.81% (673.66 EUR)
Par fonds propres:
73.37% (4 180.40 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCAD 54
CHFJPY 45
GBPUSD 43
EURUSD 43
CADCHF 37
GBPCHF 35
USDCHF 35
USDCAD 32
USDJPY 31
EURCAD 30
GBPNZD 29
EURGBP 29
EURCHF 27
GBPJPY 26
EURNZD 24
AUDNZD 24
AUDUSD 22
NZDCAD 22
EURJPY 22
AUDJPY 21
NZDUSD 19
NZDCHF 19
CADJPY 17
AUDCHF 15
GBPAUD 14
EURAUD 10
NZDJPY 9
AUDCAD 8
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCAD 1.5K
CHFJPY 963
GBPUSD 605
EURUSD 867
CADCHF 786
GBPCHF 689
USDCHF 392
USDCAD 715
USDJPY 627
EURCAD 560
GBPNZD 790
EURGBP 604
EURCHF 500
GBPJPY 475
EURNZD 788
AUDNZD 548
AUDUSD 492
NZDCAD 439
EURJPY 454
AUDJPY 439
NZDUSD 349
NZDCHF 337
CADJPY 327
AUDCHF 262
GBPAUD 221
EURAUD 169
NZDJPY 165
AUDCAD 122
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCAD 25K
CHFJPY 21K
GBPUSD 8.7K
EURUSD 12K
CADCHF 6.9K
GBPCHF 8.3K
USDCHF 9.2K
USDCAD 9.7K
USDJPY 18K
EURCAD 8.5K
GBPNZD 18K
EURGBP 4.1K
EURCHF 4.7K
GBPJPY 12K
EURNZD 11K
AUDNZD 4.5K
AUDUSD 5.4K
NZDCAD 5.5K
EURJPY 9.9K
AUDJPY 6.9K
NZDUSD 3.6K
NZDCHF 3K
CADJPY 5.8K
AUDCHF 2.2K
GBPAUD 4.8K
EURAUD 3.9K
NZDJPY 2.6K
AUDCAD 1.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +323.38 EUR
Pire transaction: -355 EUR
Gains consécutifs maximales: 37
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +444.80 EUR
Perte consécutive maximale: -628.72 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FairMarkets-MT5Live-4
0.00 × 1
FairMarkets-LDN1
0.00 × 1
STMarket-Live
0.00 × 1
FivePercentOnline-Real
0.25 × 4
MarketEquityInc-Live
0.80 × 5
BullSphereInt-Online
1.14 × 7
SCFMLimited-Live2
1.28 × 18
ICMarkets-MT5
1.38 × 30608
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.56 × 143
AlpariEvrasia-MT5
1.85 × 60
Exness-MT5Real2
1.87 × 45
Exness-MT5Real12
1.88 × 104
GoMarkets-Live
1.90 × 107
CDGGlobal-Server
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.09 × 22630
Exness-MT5Real3
2.22 × 585
LibertexCom-MT5 Real Server
2.33 × 3
FusionMarkets-Live
2.44 × 239
TeleTRADECY-Sharp ECN
2.45 × 127
PrimeCodex-MT5
2.52 × 262
FXView-Live
2.55 × 11
Axiory-Live
2.77 × 366
VantageFX-Live
2.77 × 22
Exness-MT5Real8
2.82 × 719
FusionMarkets-Demo
2.84 × 37
150 plus...
https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470

https://www.mql5.com/en/market/product/76773

Aucun avis
2025.09.25 00:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 19:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.29 03:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 21:33
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 05:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.25 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 08:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 12:49
No swaps are charged
2025.06.08 12:49
No swaps are charged
2025.06.06 10:44
No swaps are charged on the signal account
2025.05.20 07:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
