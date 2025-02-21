FiyatlarBölümler
ZEUS: Olympic Steel Inc

32.29 USD 1.09 (3.27%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ZEUS fiyatı bugün -3.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 32.18 ve Yüksek fiyatı olarak 33.41 aralığında işlem gördü.

Olympic Steel Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
32.18 33.41
Yıllık aralık
26.32 43.60
Önceki kapanış
33.38
Açılış
33.41
Satış
32.29
Alış
32.59
Düşük
32.18
Yüksek
33.41
Hacim
157
Günlük değişim
-3.27%
Aylık değişim
-2.95%
6 aylık değişim
2.51%
Yıllık değişim
-17.14%
21 Eylül, Pazar