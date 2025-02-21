CotationsSections
ZEUS: Olympic Steel Inc

32.29 USD 1.09 (3.27%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ZEUS a changé de -3.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.18 et à un maximum de 33.41.

Suivez la dynamique Olympic Steel Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
32.18 33.41
Range Annuel
26.32 43.60
Clôture Précédente
33.38
Ouverture
33.41
Bid
32.29
Ask
32.59
Plus Bas
32.18
Plus Haut
33.41
Volume
157
Changement quotidien
-3.27%
Changement Mensuel
-2.95%
Changement à 6 Mois
2.51%
Changement Annuel
-17.14%
20 septembre, samedi