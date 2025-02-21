Währungen / ZEUS
ZEUS: Olympic Steel Inc
32.75 USD 0.63 (1.89%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZEUS hat sich für heute um -1.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.68 bis zu einem Hoch von 33.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Olympic Steel Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ZEUS News
Tagesspanne
32.68 33.41
Jahresspanne
26.32 43.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.38
- Eröffnung
- 33.41
- Bid
- 32.75
- Ask
- 33.05
- Tief
- 32.68
- Hoch
- 33.41
- Volumen
- 57
- Tagesänderung
- -1.89%
- Monatsänderung
- -1.56%
- 6-Monatsänderung
- 3.97%
- Jahresänderung
- -15.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K