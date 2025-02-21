Валюты / ZEUS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ZEUS: Olympic Steel Inc
32.95 USD 0.17 (0.51%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZEUS за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.92, а максимальная — 33.22.
Следите за динамикой Olympic Steel Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ZEUS
Дневной диапазон
32.92 33.22
Годовой диапазон
26.32 43.60
- Предыдущее закрытие
- 33.12
- Open
- 33.11
- Bid
- 32.95
- Ask
- 33.25
- Low
- 32.92
- High
- 33.22
- Объем
- 85
- Дневное изменение
- -0.51%
- Месячное изменение
- -0.96%
- 6-месячное изменение
- 4.60%
- Годовое изменение
- -15.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.