ZEUS: Olympic Steel Inc
32.29 USD 1.09 (3.27%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZEUS ha avuto una variazione del -3.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.18 e ad un massimo di 33.41.
Segui le dinamiche di Olympic Steel Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
32.18 33.41
Intervallo Annuale
26.32 43.60
- Chiusura Precedente
- 33.38
- Apertura
- 33.41
- Bid
- 32.29
- Ask
- 32.59
- Minimo
- 32.18
- Massimo
- 33.41
- Volume
- 157
- Variazione giornaliera
- -3.27%
- Variazione Mensile
- -2.95%
- Variazione Semestrale
- 2.51%
- Variazione Annuale
- -17.14%
21 settembre, domenica