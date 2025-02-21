QuotazioniSezioni
Valute / ZEUS
ZEUS: Olympic Steel Inc

32.29 USD 1.09 (3.27%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ZEUS ha avuto una variazione del -3.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.18 e ad un massimo di 33.41.

Segui le dinamiche di Olympic Steel Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
32.18 33.41
Intervallo Annuale
26.32 43.60
Chiusura Precedente
33.38
Apertura
33.41
Bid
32.29
Ask
32.59
Minimo
32.18
Massimo
33.41
Volume
157
Variazione giornaliera
-3.27%
Variazione Mensile
-2.95%
Variazione Semestrale
2.51%
Variazione Annuale
-17.14%
