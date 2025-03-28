FiyatlarBölümler
Dövizler / XOSWW
XOSWW: Xos Inc - Warrants

0.0143 USD 0.0014 (10.85%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

XOSWW fiyatı bugün 10.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0129 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0145 aralığında işlem gördü.

Xos Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

XOSWW haberleri

Günlük aralık
0.0129 0.0145
Yıllık aralık
0.0035 0.0351
Önceki kapanış
0.0129
Açılış
0.0134
Satış
0.0143
Alış
0.0173
Düşük
0.0129
Yüksek
0.0145
Hacim
18
Günlük değişim
10.85%
Aylık değişim
-5.30%
6 aylık değişim
-22.70%
Yıllık değişim
-45.83%
