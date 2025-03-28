QuotazioniSezioni
XOSWW: Xos Inc - Warrants

0.0143 USD 0.0014 (10.85%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XOSWW ha avuto una variazione del 10.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0129 e ad un massimo di 0.0145.

Segui le dinamiche di Xos Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0129 0.0145
Intervallo Annuale
0.0035 0.0351
Chiusura Precedente
0.0129
Apertura
0.0134
Bid
0.0143
Ask
0.0173
Minimo
0.0129
Massimo
0.0145
Volume
18
Variazione giornaliera
10.85%
Variazione Mensile
-5.30%
Variazione Semestrale
-22.70%
Variazione Annuale
-45.83%
