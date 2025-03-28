Valute / XOSWW
XOSWW: Xos Inc - Warrants
0.0143 USD 0.0014 (10.85%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XOSWW ha avuto una variazione del 10.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0129 e ad un massimo di 0.0145.
Segui le dinamiche di Xos Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0129 0.0145
Intervallo Annuale
0.0035 0.0351
- Chiusura Precedente
- 0.0129
- Apertura
- 0.0134
- Bid
- 0.0143
- Ask
- 0.0173
- Minimo
- 0.0129
- Massimo
- 0.0145
- Volume
- 18
- Variazione giornaliera
- 10.85%
- Variazione Mensile
- -5.30%
- Variazione Semestrale
- -22.70%
- Variazione Annuale
- -45.83%
21 settembre, domenica