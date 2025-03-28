KurseKategorien
XOSWW: Xos Inc - Warrants

0.0143 USD 0.0014 (10.85%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XOSWW hat sich für heute um 10.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0129 bis zu einem Hoch von 0.0145 gehandelt.

Verfolgen Sie die Xos Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0129 0.0145
Jahresspanne
0.0035 0.0351
Vorheriger Schlusskurs
0.0129
Eröffnung
0.0134
Bid
0.0143
Ask
0.0173
Tief
0.0129
Hoch
0.0145
Volumen
18
Tagesänderung
10.85%
Monatsänderung
-5.30%
6-Monatsänderung
-22.70%
Jahresänderung
-45.83%
