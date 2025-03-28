CotationsSections
XOSWW: Xos Inc - Warrants

0.0143 USD 0.0014 (10.85%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de XOSWW a changé de 10.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0129 et à un maximum de 0.0145.

Suivez la dynamique Xos Inc - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0129 0.0145
Range Annuel
0.0035 0.0351
Clôture Précédente
0.0129
Ouverture
0.0134
Bid
0.0143
Ask
0.0173
Plus Bas
0.0129
Plus Haut
0.0145
Volume
18
Changement quotidien
10.85%
Changement Mensuel
-5.30%
Changement à 6 Mois
-22.70%
Changement Annuel
-45.83%
