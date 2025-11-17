WSBCO hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün WESBANCO INC hisse senedi 25.4784 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 25.4784 - 25.5300 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 25.5499 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 30 değerine ulaştı. WSBCO canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

WESBANCO INC hisse senedi temettü ödüyor mu? WESBANCO INC hisse senedi şu anda 25.4784 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.12% ve USD değerlerini izler. WSBCO hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

WSBCO hisse senedi nasıl alınır? WESBANCO INC hisselerini şu anki 25.4784 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 25.4784 ve Ask 25.4814 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 30 ve günlük değişim oranı -0.08% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte WSBCO fiyat hareketlerini takip edin.

WSBCO hisse senedine nasıl yatırım yapılır? WESBANCO INC hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 25.3800 - 25.7400 ve mevcut fiyatı 25.4784 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 25.4784 veya Ask 25.4814 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.32% ve 6 aylık değişim oranı -0.12% değerlerini karşılaştırır. WSBCO fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

WESBANCO INC hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? WESBANCO INC hisse senedi yıllık olarak 25.7400 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 25.3800 - 25.7400). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 25.5499 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak WESBANCO INC performansını takip edin.

WESBANCO INC hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? WESBANCO INC (WSBCO) hisse senedi yıllık olarak en düşük 25.3800 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 25.4784 ve hareket ettiği yıllık aralık 25.3800 - 25.7400 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki WSBCO fiyat hareketlerini izleyin.