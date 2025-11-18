- Übersicht
WSBCO: WESBANCO INC
Der Wechselkurs von WSBCO hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.4450 bis zu einem Hoch von 25.5500 gehandelt.
Verfolgen Sie die WESBANCO INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von WSBCO heute?
Die Aktie von WESBANCO INC (WSBCO) notiert heute bei 25.4900. Sie wird innerhalb einer Spanne von 25.4450 - 25.5500 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.5499 und das Handelsvolumen erreichte 258. Das Live-Chart von WSBCO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie WSBCO Dividenden?
WESBANCO INC wird derzeit mit 25.4900 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.08% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von WSBCO zu verfolgen.
Wie kaufe ich WSBCO-Aktien?
Sie können Aktien von WESBANCO INC (WSBCO) zum aktuellen Kurs von 25.4900 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.4900 oder 25.4930 platziert, während 258 und -0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von WSBCO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in WSBCO-Aktien?
Bei einer Investition in WESBANCO INC müssen die jährliche Spanne 25.3800 - 25.7400 und der aktuelle Kurs 25.4900 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.27% und -0.08%, bevor sie Orders zu 25.4900 oder 25.4930 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von WSBCO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WESBANCO INC?
Der höchste Kurs von WESBANCO INC (WSBCO) im vergangenen Jahr lag bei 25.7400. Innerhalb von 25.3800 - 25.7400 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.5499 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WESBANCO INC mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WESBANCO INC?
Der niedrigste Kurs von WESBANCO INC (WSBCO) im Laufe des Jahres betrug 25.3800. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.4900 und der Spanne 25.3800 - 25.7400 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von WSBCO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von WSBCO statt?
WESBANCO INC hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.5499 und -0.08% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.5499
- Eröffnung
- 25.5000
- Bid
- 25.4900
- Ask
- 25.4930
- Tief
- 25.4450
- Hoch
- 25.5500
- Volumen
- 258
- Tagesänderung
- -0.23%
- Monatsänderung
- -0.27%
- 6-Monatsänderung
- -0.08%
- Jahresänderung
- -0.08%
