WSBCO: WESBANCO INC
A taxa do WSBCO para hoje mudou para -0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.4784 e o mais alto foi 25.5300.
Veja a dinâmica do par de moedas WESBANCO INC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de WSBCO hoje?
Hoje WESBANCO INC (WSBCO) está avaliado em 25.4784. O instrumento é negociado dentro de 25.4784 - 25.5300, o fechamento de ontem foi 25.5499, e o volume de negociação atingiu 30. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WSBCO em tempo real.
As ações de WESBANCO INC pagam dividendos?
Atualmente WESBANCO INC está avaliado em 25.4784. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.12% e USD. Monitore os movimentos de WSBCO no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de WSBCO?
Você pode comprar ações de WESBANCO INC (WSBCO) pelo preço atual 25.4784. Ordens geralmente são executadas perto de 25.4784 ou 25.4814, enquanto 30 e -0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WSBCO no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de WSBCO?
Investir em WESBANCO INC envolve considerar a faixa anual 25.3800 - 25.7400 e o preço atual 25.4784. Muitos comparam -0.32% e -0.12% antes de enviar ordens em 25.4784 ou 25.4814. Estude as mudanças diárias de preço de WSBCO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WESBANCO INC?
O maior preço de WESBANCO INC (WSBCO) no último ano foi 25.7400. As ações oscilaram bastante dentro de 25.3800 - 25.7400, e a comparação com 25.5499 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WESBANCO INC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WESBANCO INC?
O menor preço de WESBANCO INC (WSBCO) no ano foi 25.3800. A comparação com o preço atual 25.4784 e 25.3800 - 25.7400 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WSBCO em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de WSBCO?
No passado WESBANCO INC passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.5499 e -0.12% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.5499
- Open
- 25.5000
- Bid
- 25.4784
- Ask
- 25.4814
- Low
- 25.4784
- High
- 25.5300
- Volume
- 30
- Mudança diária
- -0.28%
- Mudança mensal
- -0.32%
- Mudança de 6 meses
- -0.12%
- Mudança anual
- -0.12%
- Atu.
-
- Projeç.
- 9.9
- Prév.
- 10.7
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.