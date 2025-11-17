QuotazioniSezioni
Valute / WSBCO
Tornare a Azioni

WSBCO: WESBANCO INC

25.4784 USD 0.0715 (0.28%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WSBCO ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.4784 e ad un massimo di 25.5300.

Segui le dinamiche di WESBANCO INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni WSBCO oggi?

Oggi le azioni WESBANCO INC sono prezzate a 25.4784. Viene scambiato all'interno di 25.4784 - 25.5300, la chiusura di ieri è stata 25.5499 e il volume degli scambi ha raggiunto 30. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WSBCO mostra questi aggiornamenti.

Le azioni WESBANCO INC pagano dividendi?

WESBANCO INC è attualmente valutato a 25.4784. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.12% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WSBCO.

Come acquistare azioni WSBCO?

Puoi acquistare azioni WESBANCO INC al prezzo attuale di 25.4784. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.4784 o 25.4814, mentre 30 e -0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WSBCO sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni WSBCO?

Investire in WESBANCO INC implica considerare l'intervallo annuale 25.3800 - 25.7400 e il prezzo attuale 25.4784. Molti confrontano -0.32% e -0.12% prima di effettuare ordini su 25.4784 o 25.4814. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WSBCO con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni WESBANCO INC?

Il prezzo massimo di WESBANCO INC nell'ultimo anno è stato 25.7400. All'interno di 25.3800 - 25.7400, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.5499 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WESBANCO INC utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WESBANCO INC?

Il prezzo più basso di WESBANCO INC (WSBCO) nel corso dell'anno è stato 25.3800. Confrontandolo con gli attuali 25.4784 e 25.3800 - 25.7400 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WSBCO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WSBCO?

WESBANCO INC ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.5499 e -0.12%.

Intervallo Giornaliero
25.4784 25.5300
Intervallo Annuale
25.3800 25.7400
Chiusura Precedente
25.5499
Apertura
25.5000
Bid
25.4784
Ask
25.4814
Minimo
25.4784
Massimo
25.5300
Volume
30
Variazione giornaliera
-0.28%
Variazione Mensile
-0.32%
Variazione Semestrale
-0.12%
Variazione Annuale
-0.12%
17 novembre, lunedì
13:30
USD
NY Fed Empire State Manufacturing Index
Agire
Fcst
9.9
Prev
10.7
14:30
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
20:35
USD
Discorso del Governatore Waller della Fed
Agire
Fcst
Prev