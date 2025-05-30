FiyatlarBölümler
Dövizler / VSME
Geri dön - Hisse senetleri

VSME: VS Media Holdings Limited - Class A

2.80 USD 0.02 (0.71%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VSME fiyatı bugün -0.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.54 ve Yüksek fiyatı olarak 2.88 aralığında işlem gördü.

VS Media Holdings Limited - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VSME haberleri

Günlük aralık
2.54 2.88
Yıllık aralık
0.51 3.69
Önceki kapanış
2.82
Açılış
2.80
Satış
2.80
Alış
3.10
Düşük
2.54
Yüksek
2.88
Hacim
1.149 K
Günlük değişim
-0.71%
Aylık değişim
41.41%
6 aylık değişim
207.69%
Yıllık değişim
241.46%
21 Eylül, Pazar