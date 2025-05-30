クォートセクション
通貨 / VSME
VSME: VS Media Holdings Limited - Class A

2.82 USD 0.08 (2.76%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VSMEの今日の為替レートは、-2.76%変化しました。日中、通貨は1あたり2.75の安値と2.95の高値で取引されました。

VS Media Holdings Limited - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
2.75 2.95
1年のレンジ
0.51 3.69
以前の終値
2.90
始値
2.93
買値
2.82
買値
3.12
安値
2.75
高値
2.95
出来高
979
1日の変化
-2.76%
1ヶ月の変化
42.42%
6ヶ月の変化
209.89%
1年の変化
243.90%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K