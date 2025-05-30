通貨 / VSME
VSME: VS Media Holdings Limited - Class A
2.82 USD 0.08 (2.76%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VSMEの今日の為替レートは、-2.76%変化しました。日中、通貨は1あたり2.75の安値と2.95の高値で取引されました。
VS Media Holdings Limited - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
2.75 2.95
1年のレンジ
0.51 3.69
- 以前の終値
- 2.90
- 始値
- 2.93
- 買値
- 2.82
- 買値
- 3.12
- 安値
- 2.75
- 高値
- 2.95
- 出来高
- 979
- 1日の変化
- -2.76%
- 1ヶ月の変化
- 42.42%
- 6ヶ月の変化
- 209.89%
- 1年の変化
- 243.90%
