VSME: VS Media Holdings Limited - Class A

2.82 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VSME hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.54 bis zu einem Hoch von 2.88 gehandelt.

Verfolgen Sie die VS Media Holdings Limited - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

VSME News

Tagesspanne
2.54 2.88
Jahresspanne
0.51 3.69
Vorheriger Schlusskurs
2.82
Eröffnung
2.80
Bid
2.82
Ask
3.12
Tief
2.54
Hoch
2.88
Volumen
961
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
42.42%
6-Monatsänderung
209.89%
Jahresänderung
243.90%
