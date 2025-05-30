QuotazioniSezioni
VSME: VS Media Holdings Limited - Class A

2.80 USD 0.02 (0.71%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VSME ha avuto una variazione del -0.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.54 e ad un massimo di 2.88.

Segui le dinamiche di VS Media Holdings Limited - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.54 2.88
Intervallo Annuale
0.51 3.69
Chiusura Precedente
2.82
Apertura
2.80
Bid
2.80
Ask
3.10
Minimo
2.54
Massimo
2.88
Volume
1.149 K
Variazione giornaliera
-0.71%
Variazione Mensile
41.41%
Variazione Semestrale
207.69%
Variazione Annuale
241.46%
