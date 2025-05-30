Valute / VSME
VSME: VS Media Holdings Limited - Class A
2.80 USD 0.02 (0.71%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VSME ha avuto una variazione del -0.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.54 e ad un massimo di 2.88.
Segui le dinamiche di VS Media Holdings Limited - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.54 2.88
Intervallo Annuale
0.51 3.69
- Chiusura Precedente
- 2.82
- Apertura
- 2.80
- Bid
- 2.80
- Ask
- 3.10
- Minimo
- 2.54
- Massimo
- 2.88
- Volume
- 1.149 K
- Variazione giornaliera
- -0.71%
- Variazione Mensile
- 41.41%
- Variazione Semestrale
- 207.69%
- Variazione Annuale
- 241.46%
21 settembre, domenica