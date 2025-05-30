КотировкиРазделы
VSME: VS Media Holdings Limited - Class A

2.81 USD 0.08 (2.93%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VSME за сегодня изменился на 2.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.75, а максимальная — 2.91.

Следите за динамикой VS Media Holdings Limited - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.75 2.91
Годовой диапазон
0.51 3.69
Предыдущее закрытие
2.73
Open
2.79
Bid
2.81
Ask
3.11
Low
2.75
High
2.91
Объем
1.815 K
Дневное изменение
2.93%
Месячное изменение
41.92%
6-месячное изменение
208.79%
Годовое изменение
242.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.