VSME: VS Media Holdings Limited - Class A
2.81 USD 0.08 (2.93%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VSME за сегодня изменился на 2.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.75, а максимальная — 2.91.
Следите за динамикой VS Media Holdings Limited - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.75 2.91
Годовой диапазон
0.51 3.69
- Предыдущее закрытие
- 2.73
- Open
- 2.79
- Bid
- 2.81
- Ask
- 3.11
- Low
- 2.75
- High
- 2.91
- Объем
- 1.815 K
- Дневное изменение
- 2.93%
- Месячное изменение
- 41.92%
- 6-месячное изменение
- 208.79%
- Годовое изменение
- 242.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.