VBIX: Viewbix Inc.

2.7800 USD 0.0200 (0.72%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VBIX fiyatı bugün 0.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.7800 ve Yüksek fiyatı olarak 2.8500 aralığında işlem gördü.

Viewbix Inc. hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
2.7800 2.8500
Yıllık aralık
2.4200 9.8000
Önceki kapanış
2.7600
Açılış
2.8200
Satış
2.7800
Alış
2.7830
Düşük
2.7800
Yüksek
2.8500
Hacim
16
Günlük değişim
0.72%
Aylık değişim
-7.33%
6 aylık değişim
-71.52%
Yıllık değişim
-71.52%
21 Eylül, Pazar