VBIX: Viewbix Inc.

2.7800 USD 0.0200 (0.72%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VBIX a changé de 0.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.7800 et à un maximum de 2.8500.

Suivez la dynamique Viewbix Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
2.7800 2.8500
Range Annuel
2.4200 9.8000
Clôture Précédente
2.7600
Ouverture
2.8200
Bid
2.7800
Ask
2.7830
Plus Bas
2.7800
Plus Haut
2.8500
Volume
16
Changement quotidien
0.72%
Changement Mensuel
-7.33%
Changement à 6 Mois
-71.52%
Changement Annuel
-71.52%
