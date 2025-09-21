Valute / VBIX
VBIX: Viewbix Inc.
2.7800 USD 0.0200 (0.72%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VBIX ha avuto una variazione del 0.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.7800 e ad un massimo di 2.8500.
Segui le dinamiche di Viewbix Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.7800 2.8500
Intervallo Annuale
2.4200 9.8000
- Chiusura Precedente
- 2.7600
- Apertura
- 2.8200
- Bid
- 2.7800
- Ask
- 2.7830
- Minimo
- 2.7800
- Massimo
- 2.8500
- Volume
- 16
- Variazione giornaliera
- 0.72%
- Variazione Mensile
- -7.33%
- Variazione Semestrale
- -71.52%
- Variazione Annuale
- -71.52%
21 settembre, domenica