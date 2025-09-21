QuotazioniSezioni
Valute / VBIX
Tornare a Azioni

VBIX: Viewbix Inc.

2.7800 USD 0.0200 (0.72%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VBIX ha avuto una variazione del 0.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.7800 e ad un massimo di 2.8500.

Segui le dinamiche di Viewbix Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
2.7800 2.8500
Intervallo Annuale
2.4200 9.8000
Chiusura Precedente
2.7600
Apertura
2.8200
Bid
2.7800
Ask
2.7830
Minimo
2.7800
Massimo
2.8500
Volume
16
Variazione giornaliera
0.72%
Variazione Mensile
-7.33%
Variazione Semestrale
-71.52%
Variazione Annuale
-71.52%
21 settembre, domenica