Währungen / VBIX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VBIX: Viewbix Inc.
2.8100 USD 0.0500 (1.81%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VBIX hat sich für heute um 1.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.8100 bis zu einem Hoch von 2.8500 gehandelt.
Verfolgen Sie die Viewbix Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.8100 2.8500
Jahresspanne
2.4200 9.8000
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.7600
- Eröffnung
- 2.8200
- Bid
- 2.8100
- Ask
- 2.8130
- Tief
- 2.8100
- Hoch
- 2.8500
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- 1.81%
- Monatsänderung
- -6.33%
- 6-Monatsänderung
- -71.21%
- Jahresänderung
- -71.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K