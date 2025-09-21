FiyatlarBölümler
TXNM

56.59 USD 0.11 (0.19%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TXNM fiyatı bugün -0.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 56.49 ve Yüksek fiyatı olarak 56.82 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
56.49 56.82
Yıllık aralık
42.12 57.40
Önceki kapanış
56.70
Açılış
56.79
Satış
56.59
Alış
56.89
Düşük
56.49
Yüksek
56.82
Hacim
1.076 K
Günlük değişim
-0.19%
Aylık değişim
0.04%
6 aylık değişim
5.97%
Yıllık değişim
29.59%
21 Eylül, Pazar