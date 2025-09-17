КотировкиРазделы
Валюты / TXNM
Назад в Рынок акций США

TXNM

56.62 USD 0.28 (0.49%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TXNM за сегодня изменился на -0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.58, а максимальная — 56.95.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
56.58 56.95
Годовой диапазон
42.12 57.40
Предыдущее закрытие
56.90
Open
56.80
Bid
56.62
Ask
56.92
Low
56.58
High
56.95
Объем
1.416 K
Дневное изменение
-0.49%
Месячное изменение
0.09%
6-месячное изменение
6.03%
Годовое изменение
29.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.