TXNM

56.59 USD 0.11 (0.19%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TXNM a changé de -0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 56.49 et à un maximum de 56.82.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
56.49 56.82
Range Annuel
42.12 57.40
Clôture Précédente
56.70
Ouverture
56.79
Bid
56.59
Ask
56.89
Plus Bas
56.49
Plus Haut
56.82
Volume
1.076 K
Changement quotidien
-0.19%
Changement Mensuel
0.04%
Changement à 6 Mois
5.97%
Changement Annuel
29.59%
20 septembre, samedi