TXNM

56.70 USD 0.06 (0.11%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TXNM hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.51 bis zu einem Hoch von 56.86 gehandelt.

Tagesspanne
56.51 56.86
Jahresspanne
42.12 57.40
Vorheriger Schlusskurs
56.64
Eröffnung
56.57
Bid
56.70
Ask
57.00
Tief
56.51
Hoch
56.86
Volumen
863
Tagesänderung
0.11%
Monatsänderung
0.23%
6-Monatsänderung
6.18%
Jahresänderung
29.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K